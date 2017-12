El Hospital de Gualeguaychú activa un alerta por altas temperaturas

La Dirección del Hospital Centenario Gualeguaychú pone en marcha un alerta por la persistencia de elevadas temperaturas y difunde algunos consejos de precaución básicas para la comunidad.



Según la perspectiva semanal emitida desde el Servicio Meteorológico Nacional se prevé que una masa de aire cálido domine la geografía del centro y norte del país, en especial sobre la provincia de Entre Ríos, con temperaturas máximas que oscilaran los 40 grados.



Este contexto determinó activar los protocolos, en fase de alerta, para prevenir los efectos de la ola de calor sobre la salud de las personas.

El Médico Clínico, Diego Ortolano [MN 112389]puntualizó que "el calor impacta fuertemente en la salud, especialmente, sobre los adultos mayores; los niños más chicos y bebés; las embarazadas; pacientes cardiológicos; diabéticos; hipertensos; renales o personas que tienen problemas respiratorios; inmunodeprimidos o quienes poseen alguna condición patológica que los torna más susceptibles". Síntomas y consejos útiles Entre las indicaciones que trasuntan estar sufriendo un golpe de calor o las consecuencias de una deshidratación, Ortolano enumera "mareos; dolor de cabeza; deshidratación; vómitos; fatiga; escasez de apetito; insomnio; pulso acelerado; calambres y malestar general".

Además agrega que "puede haber también lesiones rojizas en la piel por permanecer durante mucho tiempo al sol; transpiración abundante; descenso de la presión corporal o para los pacientes hipertensos y cardíacos podría subir la presión", advierte.



"En caso de presentar algunas de estas condiciones es recomendable concurrir al médico, no es aconsejable auto medicarse y lo importante es hidratarse para revertir el cuadro", destacó el clínico.



Por ello, Ortolano enumera que es importante tener en cuenta las siguientes medidas de acción cotidiana:



-En los horarios críticos desde las 10.30 hasta las 17, tratar de no exponerse en forma directa al sol.



-Evitar concertar actividades bajo el sol, practicar deportes o tareas que requieran gran esfuerzo durante esa franja horaria.



-En aquellos casos de no tener otra alternativa que estar expuestos a la radiación del sol, es preferible usar un factor protector de alto nivel para evitar la quemadura o enrojecimiento de la piel, cuestión muy común en la época estival.



-Es importe ingerir gran cantidad de líquidos a lo largo del día, aunque no se tenga sed. Los médicos insistimos sobre la hidratación corporal porque es central una ingesta considerable de agua.



-A los niños y los adultos mayores se les debe ofrecer continuamente que tomen agua, es el pilar fundamental para evitar la deshidratación que puede provocar el golpe de calor.



-Recomendamos no consumir alimentos ricos en grasas o comidas muy abundantes en calorías, es preferible optar por frutas, verduras o comer ensaladas porque son alimentos de fácil digestión y cuentan con alto contenido hídrico.



-Usar ropa de colores claros y permanecer en lugares frescos, mantener la casa oscura y cerrada para que conserve una temperatura agradable.



-Refrescarse a menudo con duchas o toallas mojadas en agua.



-Si conocen gente mayor o enferma que viva sola, intentar visitarlos una vez al día y hacer que sigan estas recomendaciones.



-En caso de tomar medicación, revisar con su médico si puede influir en la termo-regulación y si se debe ajustar o cambiar la dosis.



Al lactante se le debe dar el pecho con más frecuencia, ubicarlo en sitios ventilados; ducharlo o humedecer su cuerpo con agua fresca y evitar exponerlo al sol hasta que tenga un año de vida.