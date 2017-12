Asumió el nuevo director del hospital de Viale

Durante un acto que tuvo lugar en la dirección del hospital Castilla Mira, y mediante el decreto Nº 4.071, asumió la dirección del nosocomio vialense el odontólogo Ramiro Molina Bazán.



En la oportunidad, el director de Prestaciones del Ministerio de Salud, Eduardo Elías, hizo entrega del texto legal, y manifestó: "Vamos a trabajar en una comunicación más dinámica con el nuevo director para mantener una relación fluida entre el hospital y el Ministerio. Tengo experiencia como director y sé de la importancia que tiene poder trabajar acompañado" y valoró la predisposición de la profesional saliente, Claudia Aguilar, en pos de favorecer una transición armoniosa.



Por su parte, Molina Bazán expresó: "Estamos muy contentos con este nuevo desafío, en esta linda transición con la doctora Aguilar que se mostró muy predispuesta". Sobre el trabajo de su antecesora, el director valoró: "Confío en todo lo que ella hizo y vamos a garantizar la continuidad de todo en lo que se ha avanzado".



Ya en torno a los ejes de su gestión, la nueva autoridad indicó: "Amo y trabajo por la salud pública, sé lo que es y haremos todo lo posible desde nuestro lugar para que el hospital esté funcionando y a futuro podamos mejorarlo, siempre pensando en el paciente, en la población y haciendo mucho hincapié en la atención primaria que es donde tenemos que ser fuertes".



Una vez finalizado el acto de puesta en funciones, las autoridades procedieron a recorrer las dependencias del efector, donde Molina Bazán se presentó ante el personal de los distintos servicios y dio muestras de la impronta que tendrá su gestión al transmitirles: "Vamos a trabajar centrándonos en el diálogo, el respeto y el compañerismo; no tenemos que perder de vista que estamos trabajando para la gente y por la gente, que además son nuestros vecinos, así que el día de mañana puede ser que recibamos a un hijo o un hermano nuestro que necesite atención".



A su turno la directora saliente, Claudia Aguilar, quien dirigiera el hospital desde septiembre de 2016, manifestó: "Me voy contenta con la gestión que he hecho, donde en este año se logró abrir un geriátrico que era una demanda postergada de la comunidad; tenemos el laboratorio de prótesis dentales; se comenzó a atender también por la tarde; y espero que el doctor Molina tenga éxito en su gestión, que se verá reflejada en mejores servicios para los pacientes".



Un establecimiento de referencia en la zona



Cabe señalar que el hospital Castilla Mira resuelve la demanda asistencial de Viale pero también de las localidades y zonas rurales aledañas (como Tabossi, Crucecitas, Raíces Oeste, y Las Tunas).



"Es un centro de referencia en la zona" indicó Aguilar y agregó que "la gente acude directamente al hospital porque se siente segura de que viene y están la ambulancia, el médico de guardia, tienen las vacunas, la medicación, sabe que acá está todo eso que quizás no encuentra en el privado".