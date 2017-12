Se proyectará este viernes la película "Vuelo Nocturno" en la Vieja Usina

En la Sala de Convenciones del CCC de La Vieja Usina, organismo dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos, se proyectará este viernes a las 20.30 con entrada libre y gratuita el filme "Vuelo Nocturno", del cineasta Nicolás Herzog.Se trata de una película que rastrea los orígenes concordienses de "El principito", recuperando un episodio olvidado del paso del escritor francés por el palacio de San Carlos.Basado en una serie de audios que Antoine de Saint-Exupéry le envió al cineasta Jean Renoir durante 1941, el material es el punto de partida para reconstruir la relación amorosa que estableció el escritor y aviador con las "princesitas argentinas" Edda y Suzzane Fuchs, protagonistas del capítulo "Oasis" de su libro Tierra de Hombres e inspiradoras de su obra cumbre."Vuelo Nocturno cuenta una historia de amor imposible (inspiradora, edípica) ambientada en la década de 1930 entre Antoine de Saint-Exupèry y una francesita litoraleña que vivía en una suerte de castillo de hadas. Pero también es un homenaje a un mito fantástico que forjó la historia de la ciudad en la que crecí", cuenta su director.En Concordia, Entre Ríos, la historia del palacio San Carlos tiene ribetes fantasmagóricos. Nunca se supo demasiado sobre el paradero de su primer dueño ?el francés Edouard Demachy, quien construyó el castillo en 1888 y luego desapareció dejando la casa intacta?, ni tampoco sobre los pormenores de la accidentada visita de Saint-Exupéry a mediados de 1930, cuando era director de la Aeroposta Argentina (antecedente inmediato de Aerolíneas Argentinas) y se vinculó con las hijas de la familia francesa Fuchs Valón, que alquilaba el palacio.Eran dos jóvenes de 10 y 15 años, que Saintex describiría a su vuelta a Francia en un artículo publicado a fines de 1932 como las "Princesses d´ Argentine". Ese artículo, antesala del capítulo "Oasis" de su libro Tierra de Hombres, y sobre todo la narración que hace de ellas años después en una serie de grabaciones que le envió a su amigo Jean Renoir, hacen suponer que el germen de lo que después sería su obra cumbre "El Principito", está allí, en esa historia."Ésa es la hipótesis que sostenemos en la película. O, al menos, la premisa, el dispositivo, la excusa que nos permite deambular en la trama. Una historia que se sostiene cómo pretexto para abordar las formas que adquiere la ficción y el cruce de ésta con la experiencia sublimada", agrega Herzog.

Un francés en Concordia

Saint-Exupéry llegó a la Argentina el 12 de octubre de 1929, como director de Tráfico de la Aeroposta Argentina, empresa dedicada al transporte de correo y de pasajeros, filial de una similar de su país, permaneció solo 15 meses, y más allá de residir en Florida al 200, estaba permanentemente volando a la Patagonia, no obstante también pasó breves períodos en otras localidades.Vuelo nocturno es una película construida en base a las historias de dos palacios muy lejanos entre sí, uno en San Carlos, en Concordia, el otro en Saint Maurice-de-Rémens, Francia. "Es una historia espejada. La primera frase de la película habla de una construcción en espejo. No solamente la de dos castillos uno aquí y otro allá, sino también la de un espejo de su propia historia en ese mismo lugar, él ve en esa historia algo reflejado de la de Saint Maurice", señaló Herzog a Télam.De Saint-Exupéry se cuentan varias historias relacionadas con la Argentina. "Todo pueblo o lugar por el que pasó se relaciona de inmediato con el nacimiento de El Principito. Hay quienes dicen que en un golfo de Chubut él vio la panza de una boa donde imaginó el sombrero y en Francia me contaron que en realidad eran los reflejos en una estufa a gas en la casa de Saint Maurice", opinó.El director nació en 1979 en Santa Fe pero vivió gran parte de su infancia y adolescencia en Concordia, Entre Ríos. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Trabajó varios años como productor de comerciales. En 2006 dirigió el telefilm Blues Maestro y en 2010 Orquesta roja, su primer largometraje, con el que obtuvo varios premios. Ese año fundó Rumba Cine, productora con la que colaboró en varios documentales. En 2015 dirigió la serie 3D. Tres Décadas de Democracia para Canal Encuentro. Actualmente trabaja en la preproducción de La sombra del gallo, su ópera prima de ficción. Vuelo Nocturno es su tercera película.Web de la película: https://www.facebook.com/VueloNocturnoFilm/