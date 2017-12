Se realiza este sábado la final del Pre-Diamante

La final del Pre Diamante del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2018 se realizará este sábado 16 de diciembre, a las 21 horas, en Plaza San Martín. El cierre estará a cargo de Las Voces del Encuentro.



El certamen, que tendrá lugar en el atrio de la Iglesia San Cipriano y San Francisco Javier, reunirá a músicos y cantores seleccionados de las Sedes de Zárate y Pavón, oriundos de localidades de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Salta y Santa Fe. El Jurado determinará por rubro quienes subirán al escenario en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2018, en el mes de enero.



La Feria de Emprendedores locales exhibirán en los tradicionales stands los productos de elaboración propia, gastronomía, plantas, obsequios y mucha variedad de posibles obsequios artesanales para que los ciudadanos y visitantes puedan adquirir. Grilla Apertura - Taller Municipal de Folclore y Tango



Fabián González, de Berazategui (Buenos aires) - Solista instrumental - Sub Sede Zárate



Javier Córdoba, de Villa Constitución (Santa Fe) - Solista instrumental - Sub Sede Pavón



Sol "Cunyta" Vázquez, de Ploteir (Neuquén) - Conjunto instrumental - Sub Sede Zárate



Camila Martínez, de San Nicolás (Buenos Aires) - Conjunto instrumental - Sub Sede Pavón



Noelia Carrizo, de Salta) - Solista vocal con instrumento - Sub Sede Zárate



Jonathan Febre, de Villa Constitución (Santa Fe) - Solista vocal con instrumento - Sub Sede Pavón



Mestizaje Urbano, de Zárate (Buenos Aires) - Conjunto vocal con instrumento - Sub Sede Zárate



Soñadores de Hoy, de Arroyo Seco (Santa Fe) - Conjunto vocal con instrumento - Sub Sede Pavón



Cierre con la actuación de Las Voces del Encuentro