Reempadronarán a comercios y socios de Sidecreer: Lo harán universitarios

Proyecciones y desafíos de Sidecreer

Sidecreer, en el marco de su Plan de Negocios de 2018, comenzará con el reempadronamiento a comercios y socios a la tarjeta social en todo el territorio provincial, una tarea que será realizada por estudiantes universitarios.Para lo cual, el responsable de Sidecreer, Eduardo Drovin, y el secretario provincial de Juventud, Nicolás Mathieu, rubricaron este martes un convenio a través del cual, serán 50 estudiantes universitarios los que "tendrán la tarea de reempadronar a 30 mil afiliados y más de 4 mil comercios de la provincia", previo a una capacitación."Será para avanzar en un proyecto de plan de negocios nuevos" en la tarjeta social y "llegar a todos los comercios y socios de la provincia", animó Drovin anteSegún confirmó Mathieu, las tareas de reempadronamiento continuarán hasta febrero.De acuerdo a lo que explicó el responsable de Sidecreer, los socios de la tarjeta "tienen que suscribirse al nuevo contrato para poder acceder a los servicios"."Sidecreer para estar actualizada a la ley de tarjetas, tiene que tener una adecuación que no la tenía hasta hace más de 10 años, y lo mismo estamos haciendo en los comercios en los que brindamos un servicio de planes de cuotas que no lo tenía suscripto", indicó Drovin."Sidecreer siempre se planteó como una tarjeta social, hoy lo mantenemos y lo vamos a potenciar. Aportamos a la provincia, 62 millones de pesos en lo social y la idea es comenzar a trabajar en lo comercial para potenciarla", adelantó Drovin.La tarjeta social tiene 22.000 socios adheridos y hay un potencial de 112.000 posibles que pueden adherirse por caja y por municipalidades, 140.000."Lo que consumen es un promedio de 1.300 pesos, por lo que se prevé aumentar masivamente los límites al 40% de lo que perciben como sueldo", adelantó el titular de la tarjeta.En la oportunidad, también indicó que "diseñan una tarjeta normal para que sea adquirida por personas que no sean necesariamente, empleados de la provincia". Además de una "tarjeta plus para jóvenes con beneficios especiales para que pueda ser utilizada en todo el país".