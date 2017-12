Fiestas: Chajarí intensifica controles en productos gastronómicos

Se acerca la Navidad y el Año Nuevo, fechas en las que las comidas elaboradas ocupan un espacio fundamental en las reuniones familiares, por lo que el control y el cuidado en la elaboración y conservación de las comidas toma suma importancia.



Al respecto, la encargada del Área de Bromatología del Gobierno de Chajarí, Griselda Quintana dialogó con Radio Libertad y comentó que "comenzamos a intensificar los controles e inspecciones en los establecimientos de elaboración de alimento, haciendo hincapié en las comidas habituales para las fiestas: la ensalada rusa, ensalada de fruta, carnes. Se busca ver los cuidados de refrigeración y sobre todo en los productos navideños".



De la misma manera, se dan "las inspecciones en la elaboración y expendio de las bebidas tanto de las que contienen alcohol, como de las que no", agregó.



En este sentido, se puede decir que "el verano es un momento donde el área de Medio Ambiente tiene mayor trabajo de control", sostuvo, marcando que además de los controles que se llevarán a cabo para que se cumplan con las normas de seguridad en la venta de comidas por las fiestas, se agregan otros factores como el derroche de agua, los ruidos molestos, el correcto sacado de los residuos para que con las altas temperaturas no produzcan olor.



"Estamos realizando campañas de concientización con respecto a los horarios donde está permitido lavar veredas, autos, etc. Si el vecino realiza una denuncia nosotros nos dirigimos al lugar de inmediato, en el único tema que no podemos ejercer la multa es en el lavado de vehículo porque eso le corresponde al área de Tránsito, pero de todas maneras siempre trabajamos en conjunto y damos aviso inmediato", detalló Quintana.



Otras de las cuestiones a tener en cuenta en esta época del año es desagotes de las famosas Pelopinchos, "para ello pedimos que sea en determinados horarios también, en los que aprovechemos por ejemplo para regar las plantas, pero que no entorpezca el normal funcionamiento de la ciudad. Cuando esta por llover, por ejemplo, es un buen momento para aprovechar el desagote en ese momento", precisó la encargada del Área de Bromatología.



"También hay días y horarios específicos para que los vecinos de cada barrio saquen los residuos y es algo que se debe respetar, así como también en la forma, ya que no se debe sacar en bolsas pesada", puntualizó. (Tal Cual)