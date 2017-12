Parque Termal de Federación recibió a miles de turistas el fin de semana

Si bien fue un fin de semana largo donde no se llegó a colmar la capacidad de hotelera de la ciudad de Federación, se registró un importante movimiento turístico.



En diálogo con Diario Río Uruguay la secretaria de Turismo, Graciela Racedo comentó que "fue un fin de semana largo tranquilo, porque al ser un día viernes el feriado y no ser puente no se superó el 85 por ciento de ocupación hotelera".



De todas maneras, la encargada de Turismo sostuvo que se desarrollaron con éxito todas las actividades recreativas programas. Allí se enmarca "la inauguración de la temporada de playas y guardavidas que se hizo durante la jornada del pasado sábado".



Por otra parte, Racedo señaló que como siempre la vedette fue el Parque Termal quien en esta oportunidad "superó las diez mil entradas vendidas en todo el fin de semana, lo que indica que también hubo mucho movimiento de visitantes en termas".



Para concluir, la entrevistada remarcó que "continuamos con eventos durante todo el mes de diciembre pero los trabajos comenzamos a apuntarlos de cara a lo que será la fiesta de fin de año y la Fiesta Nacional del Lago que ya se vive con muchas expectativas".