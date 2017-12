Confirmaron grilla de artistas para la Fiesta Nacional de la Sandía

Del 26 al 28 de enero de 2018, Santa Ana vivirá la tercera edición de la Fiesta Nacional de la Sandía, evento cultural que la identifica desde hace varios años. Serán tres noches con grandes artistas (regionales y nacionales), jóvenes que buscarán ser las nuevas embajadoras de la localidad y, entre otros atractivos, la tradicional Expo Sandía.



Al respecto, el director de Cultura y Turismo, Luis Vago, indicó que "ya tenemos varios artistas contratados y entre ellos, este viernes el intendente Mario Toler confirmó que el cierre de la fiesta estará a cargo de Ulises Bueno, así que estamos muy contentos porque es la primera vez que va a estar en la provincia de Entre Ríos".



El artista cordobés es hermano del ex cuartetero "El Potro" Rodrigo, quien, junto a la "Mona" Giménez, llevó a lo más alto al cuarteto, género musical que es una marca registrada de la provincia mediterránea.



Asimismo, el funcionario santanense adelantó que "el día viernes 26 actuarán los ex integrantes de Banda XXI, Los Majestuosos del Chamamé, los ganadores del Pre Festival de la Sandía y el Ballet de la Microrregión 'Joaju'".



"El día sábado 27, en horas de la mañana, se comenzará a recibir los frutos para la tradicional Expo Sandía; y por la noche, se presentarán Los Huayra, un humorista -que aún no está cerrado-, Miguel Figueroa, Los Entrerrianos Isondú y seguramente habrá alguna modificación por la confirmación del número central del domingo".



En relación a los valores que deberán abonar aquellos que quieran disfrutar de los espectáculos, Vago anticipó que "la apertura de la fiesta, como todos los años, será libre y gratuita; y los costos de las entradas para sábado y domingo se van a cerrar en las próximas horas".



Por último, dijo que "vamos a dejar pasar la primera semana de diciembre y luego ya estaríamos en condiciones de abrir las inscripciones tanto para postulantes a Reina y Florcita de la Fiesta Nacional de la Sandía 2018; como así también de para los stands de la parte gastronómica, industrial y comercial".