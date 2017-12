Por la gran bajante del río Gualeguay, debieron suspender una travesía náutica

El grupo organizador de la Travesía al Río Gualeguay, Tramo Villaguay/Tala, informó que "lamentablemente y debido a las condiciones del Río Gualeguay, que actualmente presenta una altura muy por debajo de lo normal, no es posible realizar la Travesía en programada en las fechas del 8 y 9 de diciembre".



"En este estado el río no es navegable por el escaso caudal de agua que presenta, y no es posible tampoco realizar el acompañamiento de apoyo necesario para garantizar condiciones mínimas de seguridad", indicaron.



Por ello, decidieron reprogramar la actividad para el mes de marzo del 2018, para lo cual la fecha será informada en los próximos días.



Los participantes que ya hayan pagado inscripción total o parcial tienen la opción de elegir que se les reintegre el dinero o dejarlo para las próximas fechas, a modo de pago para el mes de marzo.