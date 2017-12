Preocupa la baja en las visitas y el mantenimiento del Palacio San José

El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó hace un mes la convocatoria para cubrir cargos de directores de museos e institutos nacionales de Cultura, entre los que se encuentra el Museo Justo José de Urquiza. Conocido el hecho, el actual director del Palacio, Luis Cerrudo, quien asumió por concurso en el año 1997, manifestó su disconformidad definiendo la acción como "una situación de injusticia".



Más allá de esto, explicó que "después de la crisis del 2001 el Palacio San José se transformó en el principal atractivo turístico de la provincia de Entre Ríos desde el punto de vista histórico y pasamos de tener 90 mil visitantes en el año 2001 a cerrar con casi 160 mil visitantes en el 2015. Con un sistema de funcionamiento en el cual, a través del cobro de entrada y con la administración local de fondos de la Asociación de Amigos, los museos podían funcionar operativamente muy bien".



"Tuvimos una baja importante en la cantidad de público en el año 2016, pasamos de 160 a 135 mil visitantes y sobre todo lo que nos afectó enormemente fue una medida que aparentemente detendría que servir para habilitar el acceso a bienes culturales a una mayor población, como es el establecimiento de la entrada gratuita a los museos y nos dañó desde el punto de vista operativo", comentó Cerrudo y detalló: "cuando se estableció la entrada gratuita nos quedamos sin fondos; se desfinanciaron las asociaciones de amigos y ahora realmente la estamos sufriendo; lo reemplazaron por una caja chica mensual que no nos está alcanzando para cubrir los gastos diarios".



"Los fondos que iban a venir para elementos de mantenimiento, limpieza y demás no están llegando, con lo cual estamos muy complicados. El transporte de personal, por ejemplo, que estaba a cargo de los fondos recaudados en el museo llevan 4 meses de atraso", enfatizó Cerrudo.



En diálogo con el diario La Calle Cerrudo concluyó que la situación genera un perjuicio importante en el museo. "Se puede observar que no estamos pudiendo mantener la amplitud de parques y jardines. Hoy tenemos menos gente. Tuvimos fallecimientos, jubilaciones y 6 contratos que cayeron el 30 de noviembre. Ya manifestamos nuestra preocupación por el estado actual mediante actas, además desde el mes de octubre estamos esperando respuestas porque corre riesgo patrimonial la pintura mural de Juan Manuel de Blanes y está pendiente la obra de puesta en valor de la Capilla del Palacio San José", concluyó Cerrudo.