El Pre Federal llega este sábado a la subsede Oro Verde

Uno de los certámenes más reconocidos a nivel nacional, el Certamen Pre Federal, tendrá a Oro Verde como sub sede. El encuentro será este sábado 2 de diciembre en el Playón del Polideportivo desde las 21.30.



Este concurso es reconocido nacionalmente y han surgido de sus encuentros grandes artistas del chamamé.



El festival cuenta con varias sub sedes a lo largo y ancho del país y surgió en 1976 en Federal.



Años después se incorporaría el certamen de nuevos valores que se presentará en Oro Verde.



Uno de los requisitos para participar en el certamen es poseer un tema propio apostando a la renovación del cancionero litoral. En esta oportunidad los artistas invitados son: Los Elegidos del Chamamé, Los Mellizos Coronel, Rolando Altamirano y su Conjunto, Grupo de Danzas "Alma de Río", Padularrosa Romero y Terruñeros.



La entrada será libre y gratuita y habrá cantinas con distintos productos para degustar. Los asistentes podrán colaborar con juguetes nuevos o usados que serán entregados en la Fiesta de Reyes del Centro de Salud "Luis Gianotti". Elonce.com.