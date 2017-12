Se realizó la sexta edición de la Noche de las Casas de Provincia

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

El gobernador expresó su alegría de "poder reeditar una vez más aquí en nuestra Casa de Entre Ríos esta noche de las provincias, donde exponemos todo lo mucho y bueno que tiene Entre Ríos para ofrecer básicamente en materia turística".



Al recorrer el evento junto a su esposa Mariel Ávila; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; y el subsecretario de Turismo de Reuniones y Convenciones de Entre Ríos, José Ostroski, el mandatario señaló: "Estamos muy próximos a iniciar la temporada de verano. Entre Ríos tiene durante el invierno turismo termal y durante el verano todo lo que es turismo de playas, que se presenta este año con una muy buena opción porque no están previstas crecidas del río Uruguay, y los bancos de arena sobre el río están magníficos. El río Paraná siempre es una muy buena alternativa para poder disfrutar con la familias".



El gobernador agregó que otras de las opciones es "la pesca deportiva y también mostrar otros aspectos, otras facetas que tiene nuestra provincia que tiene profundas raíces históricas de las distintas corrientes migratorias que le han dado una característica muy particular, una fuerte identidad".



En ese sentido, apuntó: "Se pueden recorrer las distintas colonias que también siempre es muy bueno para conocer y desde el turismo encontrarse con muy buena gente, y también otros aspectos que están relacionados con monumentos históricos, como el Palacio San José, el Molino Forclaz, o el circuito ecoturístico, con mucho verde y mucha naturaleza, y esto es Entre Ríos".



Bordet, además, subrayó que "lo más importante que se puede encontrar en nuestra provincia, más allá de todas estas cosas que enumeré, es la calidad del entrerriano, que es una persona muy franca, frontal, amable y que siempre recibe muy bien a quien nos viene a visitar".



De cara a la temporada estival, el mandatario afirmó: "Venimos muy bien. Hemos tenido una buena temporada, que empezó complicada por crecidas y por mucha lluvia que tuvimos a principio del año, pero todos los pronósticos nos dan una excelente temporada. Esto implica en verano buenas playas, excelente carnaval en Gualeguaychú y en otras ciudades como Concordia, Victoria, Villaguay, y Hasenkamp, que se puede disfrutar en familia, así como muchas fiesta populares en distintas localidades que también son un atractivo importante".



"Entre Ríos es un destino de familia, para pasarlo bien, y también es un destino muy seguro, donde quien pueda venir no va a tener ninguna situación desagradable ni se va a encontrar con nada anómalo", reafirmó Bordet, quien recordó: "Cuando asumimos la gestión había un sistema de foto multas que lo hemos eliminado porque era tramposo, engañoso, que perseguía una finalidad de recaudación. Y nosotros queremos que el turista que venga esté bien, y no esté sometido a este tipo de multas que, lo único que hacen es dañar económica y patrimonialmente a quien viene a visitarnos. Entonces quien venga va a encontrar seguridad en materia vial, con asistencia en nuestras rutas de la Policía de la provincia que les va a ir dando las indicaciones pero sin aprovecharse de una situación como podía ocurrir con anterioridad".



"Tenemos una muy buena temporada por delante. Tenemos previstos distintos eventos al aire libre y además todo lo que representa la estacionalidad en turismo a través de convenciones que hemos desarrollado mucho este segmento en el último tiempo", redondeó el mandatario.



Trabajo para potenciar Entre Ríos

La secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, consideró que la Noche de las Casas de Provincia "significa para Entre Ríos la oportunidad para mostrarle al público de la gran ciudad lo que nuestra provincia tiene para ofrecer en términos turísticos y culturales".



"El gobernador de la provincia convoca día a día a todo su gabinete para trabajar en potenciar a nuestra provincia. Es por este motivo que estamos trabajando esmeradamente para consolidar a Entre Ríos como una de las plazas turísticas más importantes del país", aseveró la funcionaria.



Una noche federal

La Casa de Entre Ríos se sumó con ballet de danzas, grupos musicales, solistas folclóricos, comparsas y stands dispuestos sobre calle Suipacha al 844, a la sexta edición de la Noche de las Casas de Provincia, un evento federal en la que se muestran las expresiones turísticas, gastronómicas y culturales.



A su vez durante el acontecimiento los visitantes pudieron degustar salames, quesos de campo, galletas tipicas, miel, nuez pecán, y vinos, entre otros productos destacados.