Concordia: El boleto de colectivo aumentará el próximo año

La concejala por el FPV, Irma Inés Bergaglio, confirmó a Diario Río Uruguay un nuevo precio de boleto estipulado por un acuerdo que se logró con la Cámara de Transporte y el Honorable Concejo Deliberante de Concordia.



Bergaglio explicó que "normalmente la Cámara de Transporte -de acuerdo a las variables económicas que manejan de costos para poner en circulación los medios de transporte- elevan una propuesta al Honorable Concejo Deliberante, donde se la evalúa". Para ello, "tenemos en cuenta -sobre todas las cosas- los intereses de los usuarios, entonces buscamos una postura de equilibrio, algo que permita a la empresa de transporte poder seguir circulando y que no sea tan oneroso para los usuarios", informó la edil.



En esta oportunidad, los transportistas propusieron "llevar el boleto de $10 a $15 pesos", reconoció Bergalio.



En el Concejo Deliberante se trabajó sobre los índices de inflación, de costos de vida y "llegamos a la conclusión que podríamos acordar un precio de $12 el boleto de transporte urbano", afirmó la edil.



Una vez analizada la propuesta "nos volvemos a juntar con la Cámara de Transporte para la entrega de toda la tabla de valores porque no es sólo es el boleto único como boleto muestra, sino que tenemos el boleto escolar primario, secundario, el seguro, los combinados, los que tienen otros precios por el destino que es más lejos y el boleto anticipado que tiene un costo menor para el trabajador", sostuvo Bergaglio.



Esta reunión estará supeditada a la aprobación en sesión ordinaria del Concejo Deliberante. "En el despacho se ha hecho el pedido de la propuesta de elevar a $12 el boleto y se lo va a poner a consideración entre los concejales el próximo jueves", remarcó la concejala.



Es importante destacar que el nuevo precio en los boletos comenzarían a aplicar en enero del 2018. "Tengamos en cuenta que durante ese mes y el de febrero no se trabaja con los escolares, entonces pensamos que el impacto será menor y el gasto de la familia no va a ser tanto teniendo a los chicos de vacaciones", manifestó la edil.



Finalmente Bergalio afirmó que para el mes de marzo o abril "ya estaríamos hablando de la posibilidad de tener la tarjeta SUBE en Concordia, entonces se iniciaría otro tipo de acuerdo porque tendríamos periodos de adaptación para el usuario y las empresas, esperar que se instalen y se equipen adecuadamente". Como así también "hay que tener un tiempo de difusión de concientización del uso de la misma, es decir, un aprendizaje que nos comprende a todos porque vivimos en una ciudad que no aplicaba hasta el momento esa forma de pago", culminó la concejala Irma Inés Bergaglio.