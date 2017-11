Se realizó el Acto Académico de Colación 2017 de la Facultad de Humanidades

Presidieron el acto el rector de la UADER, Bioing. Aníbal Sattler, y la decana de la FHAyCS, Mg. María Gracia Benedetti. Además estuvieron presentes autoridades de la Universidad, de la facultad y de otras casas de estudio, docentes, familiares y amigos que colmaron la capacidad del salón.



Como todos los años, el acontecimiento que significa el acto de colación de grado nos remite a las mismas palabras que describen la escena: emoción, abrazos, lágrimas, recuerdos. Pero la singularidad se manifiesta en las 251 historias personales que, gracias a la universidad pública, a partir de este momento imprimen un cambio significativo en sus vidas y, seguramente para muchos, un cambio en sus destinos de origen. Así lo revela el dato que indica que el 67% por ciento de los egresados en 2017 son la primera generación de universitarios en su familia.



Al momento de las palabras, el rector de la UADER, Bioing. Aníbal Sattler, dirigió su mensaje a los egresados, expresando que era «un orgullo poder celebrar este momento tan importante en la historia personal de cada uno de los egresados, que es también la historia de la UADER».



«Para esta institución la educación superior, pública y gratuita, cada parte sus proyectos se plasma con la entrega de títulos a una nueva generación de docentes, artistas, maestros de maestros, profesionales y técnicos de las humanidades y de las ciencias sociales», indicó el Rector, Además agregó «Esta nueva generación de egresados, en su tarea cotidiana, en su desempeño, entregará de algún u otro modo la huella de haber sido formados en la UADER, lo que significa no solo la excelencia académica que todos anhelamos, sino también el compromiso con la comunidad y la apuesta por el desarrollo de nuestra región».



En una breve reseña histórica de la UADER, Sattler recordó: «Somos una Universidad que, más allá de los jóvenes 17 años, nos asentamos y nutrimos de las historias previas de aquellas instituciones formadoras que fueron transferidas. Y esa conjunción se expresa hoy en saberes, en tradiciones, en experiencias educativas, científicas y humanas que han encontrado cauce en un perfil particular de institución abocada a la educación superior»



«Esto mismo nos ha permitido ser, crecer y echar raíces a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, acercándonos así donde están nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, haciendo extensión e investigación, sembrando oportunidades cerca de las comunidades», enfatizó.



En un pasaje de su mensaje, el Rector hizo referencia a que tanto para la FHAyCS en particular, como para toda la universidad se han consolidados nuevos espacios que enriquecerán la vida universitaria. En relación a lo cual mencionó, entre otros emprendimientos, la puesta en marcha de la primera etapa de la construcción del edificio de la UADER, lo que ha sido motivo de lucha de todos los claustros de la Universidad.



«Considero que esta Universidad joven se fortalece por la excelencia de sus egresados, de sus egresados, en cada paso que den en esta nueva etapa que comienzan hoy. Los convocamos a que sigan apostando por esta institución que los ha formado, a que vuelvan a darle vida al claustro de egresados, que se constituyan en un espejo permanente donde se puedan constatar los recorridos profesionales», señaló Sattler.



Antes de concluir su discurso, el Rector deslizó algunas reflexiones en torno a que en estos tiempos ha vuelto a ponerse en debate el tema de la inversión en educación: «Cuando se miden en gasto público los recursos que son para una escuela o una universidad pienso: ¿Con qué vara es posible saber cuánto cuesta formar a un docente? ¿Es posible medir el sufrimiento humano en términos económicos, o cómo se ajusta una partida económica para formar maestros? Si eso supone el ajuste al futuro, de ninguna manera son preguntas que nos interesa responder».



«Aprovecho, como corolario a estas preguntas y otras tantas que nos podemos hacer en términos de estos tiempos, en los cuales hemos retrocedido en la suma de los derechos conquistados, a reafirmar nuestro compromiso con la educación pública y gratuita, y a la convicción de que el Estado debe financiar de manera ineludible la educación de las nuevas generaciones. Sigamos construyendo la universidad pública, gratuita, popular e inclusiva», afirmó el Rector de la UADER.



Por su parte, la decana de la FHAyCS, Mg. María Gracia Benedetti, se dirigió a los flamantes egresados y expresó: «Hoy es un día de celebración, de logros y fundamentalmente de satisfacciones y alegría. Hoy son ustedes los egresados y las egresadas protagonistas de este momento, por lo que contiene en términos de trayectoria culminada, y también por el futuro que proyecta».



«Cómo primera cuestión, y disputando los signos de estos tiempos, queremos invitarlos a tener siempre presente que se han formado en una Universidad Pública; a sentirse orgullosos de ello porque lo público habla de la apuesta colectiva por los derechos de todos y todas y es este también el sentido que debe seguir teniendo en nuestro país la Educación Superior», subrayó



Más adelante, la Decana se refirió a que la relación no es directa nunca entre inversión y resultados. «En educación apostamos al crecimiento de nuestros pueblos, sostenemos propuestas y carreras que tienen un interés distinto al económico; porque estamos seguros que es a través de la educación pública, en todos sus niveles, que podemos lograr transformaciones en la sociedad y en la calidad de vida de los sujetos que la constituyen».



«Consideramos que la instauración de la obligatoriedad de la Escuela Secundaria, interpela y desafía la disputa sobre la educación superior como derecho y la transforma hoy en una posibilidad concreta para sectores socialmente postergados que veían a la universidad como una expectativa lejana. Ese es el horizonte por el que trabajaremos desde la UADER, en nuestra Facultad y en cada una de nuestras sedes», valoró.



Además, Benedetti destacó el carácter público y gratuito de la educación universitaria, como así también el aspecto cualitativo esa condición conlleva: «La UADER, nuestra joven universidad, ha sido señera y sostiene la educación universitaria pública y gratuita con ingreso irrestricto en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, propiciando los estudios de nivel superior y aportando a nuestras ciudades y pueblos, jóvenes profesionales que inciden en la transformación cultural de la sociedad en la que intervienen».



«Esperamos que esta Universidad, esta Facultad, con sus propuestas y sus proyectos, con sus docentes, con sus compañeros, con quiénes día a día sostienen y abren las puertas de esta institución educativa, siga presente en cada uno y cada una de ustedes», manifestó.



Finalmete, la Decana de la FHAyCS aseguró: «La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales despide a hombres y mujeres que se han transformado en profesionales: técnicos, profesores y profesoras, pero también y fundamentalmente se han transformado en mejores personas».



El momento de la despedida por parte del cuerpo docente de la FHAyCS estuvo a cargo de la Prof. Ana Schamle.



«Es un momento de felicidad para ustedes porque han alcanzado una meta, han terminado una etapa, han logrado lo que se propusieron cuando eligieron la carrera. Es algo así como un premio que le ponen a tantas horas de estudio, a tanto sacrificio, a resignar horas de descanso, a las lágrimas, al esfuerzo que significó para muchos salir de su trabajo y venir a la facultad? y a tantas otras cosas que podría decir», deslizó la docente.



La docente hizo hincapié en el momento de felicidad que el acontecimiento implica para los seres queridos, como también lo es para los profesores y para la FHAyCS y la UADER «que generaron las condiciones para que cada uno de esos recorridos fuera posible y que han contribuido a la formación de los más calificados docentes, técnicos, licenciados y traductores bajo el régimen de gratuidad que ofrece la universidad pública».



La Prof. Schamle dedicó un párrafo especial para los egresados que eligieron el camino de la educación: «A ustedes les pido que sean celosos custodios del derecho a aprender de los niños y niñas, de los jóvenes y adolescentes de nuestro país».



«A todos, no olviden lo que han aprendido aquí y mejórenlo, enriquézcanlo toda vez que sea posible. Estudien, siempre estudien. Esta Facultad les ha brindado las mejores herramientas. Está en ustedes hacer uso de ellas manteniendo una actitud proactiva, alimentando utopías, atreviéndose a pensar sin miedos, sin limitaciones; animándose a ser audaces, a dar cada paso de manera deliberada, consciente y comprometida para edificar un mundo más justo, en el que haya lugar para todos. Esa será la forma de honrar la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales», sostuvo Schamle.



Las palabras de despedida, en representación de los flamantes egresados, estuvieron a cargo de Ana Apaz Larsen, egresada de la carrera de Ciencias Sociales.



«Hemos logrado el objetivo, por lo que hoy no festejamos algo que se termina, sino una puerta que se nos abre ante nosotros hacia nuevos caminos, oportunidades distintas. Esta noche no significa, para nosotros los egresados, el fin de un proceso que inició hace algunos años, sino su profundización. No es una etapa que cerramos, al contrario, es un momento que se transforma en bisagra en la vida de cada uno de nosotros, que nos orienta a desconocidos, anónimos, pero seguramente ansiados horizontes», expresó.



Ana también hizo mención al compromiso de los estudiantes con la universidad: «Hemos transitado la universidad, pero también la hemos construido. Todos los que conformamos esta universidad, hemos peleado por hacer de ella una institución democrática, abierta a la sociedad e inclusiva, nuestra facultad nos dio la oportunidad de constituirnos como sujetos de futuro con un horizonte, recordando siempre esta importancia de habernos formados en una universidad pública es nuestra tarea en el futuro también defenderla para que más jóvenes tengan la oportunidad de seguir estudiando».



«Fuimos parte de una universidad, con todos los desafíos y oportunidades que ello representa, sigámonos sintiendo de la misma manera. Así como aportamos a construirla, ella nos constituyó también a nosotros. No podemos afirmar que somos los mismos. En el proceso de aprendizaje nos apropiamos de nuevos conocimientos y nuestra concepción del mundo y de la vida se vio, de una manera o de otra, modificada. Nos llevamos un regalo. Este espacio dejó una huella en nosotros, así como nosotros dejamos las nuestras en ella», concluyó la egresada.



Carreras a las que pertenecen los egresados de la Promoción 2017



Los egresados de la sede Paraná de la FHAyCS corresponden a las siguientes carreras: Profesorado en Artes Visuales; Tecnicatura en Artes Visuales: Escultura, Grabado, Pintura; Profesorado en Música; Profesorado Universitario en Música; Tecnicatura en Instrumentista Musical: Guitarra, Flauta Traversa; Profesorado en Piano; Tecnicatura en Canto Lírico; Profesorado en Inglés; Profesorado en Portugués; Profesorado en Francés; Traductorado en Francés; Profesorado de Italiano; Profesorado en Lengua y Literatura; Profesorado en Ciencias Sociales; Profesorado en Geografía; Profesorado en Historia; Licenciatura en Historia; Profesorado en Filosofía; Licenciatura en Filosofía; Profesorado en Educación Especial; Profesorado de Educación Inicial; Profesorado en Primaria; Profesorado Universitario; Profesorado en Psicología; Tecnicatura en Psicogerontología; Tecnicatura en acompañamiento Terapéutico; Licenciatura en Psicología.