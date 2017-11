Adolfo Pérez Esquivel visitará la ciudad de Colón

El Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, estará este viernes en Colón. A las 16 brindará una conferencia en la Casa del Bicentenario, dirigida a estudiantes de las escuelas secundarias y al público en general.



El evento, organizado desde la municipalidad, a través de la Dirección de Cultura, será una oportunidad para que los jóvenes puedan compartir las experiencias de esta destacada personalidad.





Un activista por los derechos humanos y la paz



Adolfo Pérez Esquivel (Buenos Aires, 26 de noviembre de 1931) es un activista argentino destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos; defensor de la no violencia y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad, así como proponente de la teología de la liberación.



En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. En su discurso de aceptación, le afirmó al mundo que no lo asumía a título personal, sino "en nombre de los pueblos de América Latina, y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios; en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que, renunciando a sus privilegios, comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad".



Es presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia América Latina, presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia Argentina, de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, de la Fundación Universitat Internacional de la Pau de San Cugat del Vallés (Barcelona), y del Consejo Académico de la Universidad de Namur (Bélgica), también es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, del Comité de Honor de la Coordinación internacional para el Decenio de la No Violencia y de la Paz, del jurado internacional del Premio de Derechos Humanos de Núremberg, del jurado del Premio de Fomento para la Paz "Felix Houphouet Boigny" de la UNESCO, del Programa de Educación Internacional "Peacejam", del Consejo Mundial "Proyecto José Martí" de Solidaridad Mundial, del Consejo Asesor del Canal Telesur y del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. (El Entre Ríos)