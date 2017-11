Se inicia en enero la obra de la Defensa Norte de Concepción del Uruguay

Gestión conjunta

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro con el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto para evaluar la marcha y gestiones de obras para el departamento. En ese marco, el presidente municipal anticipó que este jueves se firmará en contrato de inicio de obra de la Defensa Norte de la ciudad.Luego de la reunión que se realizó en el despacho del gobernador en el Centro de Convenciones de Paraná, el intendente Lauritto comentó que evaluaron el grado de avance de obras y gestiones para Concepción del Uruguay, puntualmente "el inicio de la obra de la Defensa Norte, estuvimos viendo el plano económico, ya que es una obra de 224 millones de pesos donde el gobierno de la Nación va a aportar 150 millones de pesos y el provincial 74 millones de pesos"."El acta de inicio de obra de la Defensa Sur se va a firmar el jueves 23 de noviembre, seguramente los trabajos se van a comenzar a ver desde el 15 de enero del año que viene pero es una obra ya licitada, adjudicada, contratada, y que además ahora tiene su inicio", apuntó.Esta obra "es muy importante para la ciudad porque va a permitir el cierre definitivo de la afectación de uruguayenses por las inundaciones, ya la Defensa Sur está concretada desde hace 11 años y la Defensa Norte es un reclamo importante del norte de la ciudad que vamos a ver concretado, recién hablábamos con el gobernador sobre la magnitud y beneficio que tendrá".Por otro lado indicó que conversaron sobre el inicio de la segunda etapa del Plan Maestro Integral de Agua Potable para Concepción del Uruguay, "aquí la provincia ha tomado un crédito que la Nación autorizó e implica para la provincia en este caso 170 millones de pesos. Conversamos también de este tema porque las obras necesitan financiamiento", contó.Laurito dijo que analizaron también la situación de diferentes instituciones "que a mí me preocupan y a la cuales queremos apoyar en su obra, puntualmente el caso de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cáncer (Alcec) que está haciendo una gran obra y muy valorada y donde tenemos pacientes que vienen desde la República Oriental del Uruguay, o también desde Formosa, y ellos están trabajando en algo muy importante como es el alojamiento de esos pacientes oncológicos cuando tienen que quedarse varios días. El gobierno ya apoyó el año anterior y estábamos tratando de renovar este apoyo que seguramente se dará durante el año 2018".También sobre la situación de Arene, que es una institución de rehabilitación neurológica "para ver cómo podemos empujar para que esa obra cuyo edificio ya se inauguró, se habilite en forma efectiva".Por otro lado, comentó que abordaron la situación de las adicciones en Concepción del Uruguay y sus lugares de guardia, admisión, centros de día, internaciones "que hoy lleva adelante la fundación El Edén y que está con más de 80 chicos internados"."Para el caso de las instituciones, el gobernador me solicita una propuesta de gestión conjunta para encarar la situación del apoyo a Alcec y su obra oncológica, Arene en cuanto a la rehabilitación neurológica y a El Edén en cuanto a adicciones. El gobernador tiene interés en apoyar, por lo que me ha pedido un esfuerzo conjunto con el municipio", puntualizó.