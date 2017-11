Gualeguaychú: Compactarán autos y motos que fueron secuestradas en operativos

Los autos y motos incautados en operativos actualmente están en el ex Frigorífico de Gualeguaychú. La Municipalidad informó que desocupará los galpones y que los autos que no sirvan serán desguasados y compactados. Los ciclomotores serán los primeros en ser destruidos.



A raíz del alto número de vehículos retenidos por diferentes infracciones de tránsito municipales y que jamás fueron reclamados por sus propietarios, la Municipalidad informó que los autos y las motos que sean considerados chatarra entrarán en el Plan Nacional de Compactación, siendo los ciclomotores los primeros en ser enviados a desguace.



Hace unos días, el director de Tránsito municipal, Oscar Navone, comenzó con la tramitación pertinente ante la Secretaría de Gobierno de la provincia, donde le confirmaron que ya avanzan en los permisos correspondientes y que ya presentaron la documentación necesaria en Buenos Aires para cubrir legalmente el proceso.



Actualmente, los autos, camionetas, motos y rodados en general secuestrados por infracciones de tránsito y que jamás fueron reclamados por los dueños, especialmente por impedimento económico (falta de dinero para pagar las multas o acondicionar los vehículos para que estén aptos para la circulación) están almacenados en los galpones del ex Frigorífico de Gualeguaychú: se estima que son unas 1500 motos y unos 400 autos los que se encuentran depositados allí.



Sin embargo, ahora que el Municipio planea remodelar el ex Frigorífico y poner en valor tanto el predio como el espacio público, la necesidad de desocupar esos galpones se hizo más imperiosa.



Por esto mismo, Navone adelantó que una vez finalizado los trámites, las motos que tienen muchos años en el lugar y que presentan serios deterioros serán enviadas a desguaces y luego compactadas. En un segundo paso, será el turno para los rodados de cuatro ruedas.



El proceso de compactación, sin embargo, no es tan simple: la empresa que hace este tipo de trabajo primero tiene que contaminar y realizar el desguace de los vehículos, para luego proceder a la compactación, que se realizará en el mismo predio del frigorífico, donde el municipio generó espacios y limpieza del terreno, para colocar los vehículos que están en los galpones y que son considerados como chatarra.



En el terreno abierto donde se ve el depósito de autos confiscados se pueden ver unos 200 vehículos de diferentes marcas y modelos: Renault 4; Citroën; Fíat 1500, Spazio y 143; Peugeot 504; Dodge 1500 y camionetas de distinto tipo. Un número similar son los que están guardados dentro de los galpones, supo El Día.



En el caso de las motos, se destaca un dato llamativo: aproximadamente fueron 1500 las incautadas en distintos procedimientos, y muy pocas fueron las personas que pagaron la multa y retiraron el rodado, sorprendiendo así la enorme cantidad de motocicletas modelo 2016 y 2017 incautadas por falta de documentación en la mayoría de los casos que jamás fueron reclamadas.



Cada vez que ingresa un vehículo retenido, personal municipal coteja la documentación y cuando detecta que algún auto o moto tiene un pedido de secuestro se le da intervención a la Policía. Según lo informado, cinco motos y otros tantos autos fueron los casos de este tipo. ¿Qué pasa con los que no son chatarra? Con respecto a los vehículos que están en funcionamiento y que no presentan ningún tipo de deterioro, a fines de abril el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza donde se dictó un régimen de subastación de los automóviles y motos secuestrados por infracciones de tránsito.



Los coches que estén en un estado de conservación que permita la utilización, podrán ser subastados de acuerdo al instructivo de procedimiento, pasos a seguir y requisitos previstos por la D.N.R.P.A. (Dirección Nacional de Registros de la Propiedad de Automotor).



Pero también, la ordenanza dispuso que el Municipio pueda gestionar la incorporación al patrimonio municipal de aquellos vehículos que pudieran utilizarse para la mejora de servicios públicos.