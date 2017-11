Escultor entrerriano viajará a Suecia para tallar una habitación de hielo

El elisense escultor en madera Adrián Cabrera, reconocido artísticamente por sus obras como Adrián Bois, viajará a Suecia los próximos días para tallar una habitación en el Ice Hotel en hielo y nieve.La esposa de gobernador de Entre Ríos, Mariel Ávila, recibió al artista y manifestó sentirse "muy orgullosa de que un entrerriano participe de este simposio, reconocido a nivel internacional. Queremos mostrar a la provincia y a toda la Argentina que un entrerriano está triunfando en el mundo. Estamos muy felices de que nos esté representando".Por su parte, Bois aseveró que "es mi deseo que este evento siga creciendo y se consolide como un modelo a seguir, ya que genera mucho más que las obras resultantes: genera cambios, puntos de partida e inspiración".Todos los años Ice Hotel en la localidad de Jukkasjärvi organiza un evento donde artistas de todo el mundo tallan en hielo y nieve diferentes habitaciones, "logrando así una diversidad única de diseños y también un ambiente único, que dura unos cuatro meses en invierno, dependiendo del frío y el deshielo", explicó Bois."En esta edición 2017/2018 he sido seleccionado por mi diseño para formar parte de este grupo, que nos convocaremos a fines de noviembre y hasta mediados de diciembre. Para esta aventura elegí un artista de Ecuador, que conocí cuando participé en un simposio de talla en madera en Chile y así, como un equipo, presentamos mi diseño", sostuvo.El proyecto que presentó Bois es lunar espacial. "La idea es que sea como la habitación de dos astronautas, donde dejan sus trajes en un perchero, haya una cama, una ventana y una especie de capsula, además de una cabina de recuperación, donde la gente va a poder ingresar", dio a conocer el artista.Este hotel "tiene una parte construida en madera y otra que se talla en hielo con nieve en los meses de invierno. Cuando empieza la primavera se derrite, lo que significa que va a ser única".En esta oportunidad, son 26 los artistas que van a tallar los espacios de Ice Hotel, del 28 de noviembre al 13 de diciembre, y Bois es el único argentino en integrar la delegación.Nuevas puertas abiertasBois es de Villa Elisa y fue uno de los escultores convocados para el primer simposio que se organizó en Seguí durante 2016. "Allí compartí momentos increíbles junto a mis pares locales y conocí un artista ruso, Glebos Tkachenko, que vive en Dinamarca, con quien me mantengo en contacto", expresó.Esta iniciativa del gobierno provincial "me abrió varias puertas a eventos que se realizan en otros países. Los simposios internacionales son un punto de contacto, de intercambio, de desarrollo. En mí caso, el Simposio Itinerante de Entre Ríos ha marcado una gran diferencia".En ese sentido, el artesano de Villa Elisa comentó que "este año estuve en Rusia, en dos eventos: en la Fiesta del Hacha en Tomsk, y luego en Legends of the North en Salekhard. Ambos encuentros de tallado en madera se ubican en la región de Siberia, uno al sur y el otro dentro del Círculo Polar Ártico. Además, tuve oportunidad de visitar Estados Unidos en el mes de junio, donde participé en Oregón de un campeonato de tallado con motosierra y conocí a tres japoneses, un alemán, un africano y un australiano". (El Entre Ríos)