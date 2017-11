Tras su remodelación, habilitaron la sala mayor del Juan L. Ortiz

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La Municipalidad revalorizó de esta manera uno de los espacios más emblemáticos para la cultura de la ciudad.

Los trabajos de mejora y puesta en valor incluyeron la incorporación luminarias y sonido, pintura, nuevas conexiones eléctricas, cortinado nuevo, y colocación de cielo raso. La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Cultura, Magda Varisco, el director del espacio, Gerardo Farías, el responsable del Programa Sumar Arte, Ernesto "Tata" Mockert, los protagonistas del documental y su directora paranaense, Jimena Chaves, ex combatientes paranaenses (sobre la Gesta de Malvinas versa el film), y público general.



El lugar había sufrido importantes daños durante una de las tormentas más fuertes del 2016. Finalmente, este jueves por la tarde tuvo su reestreno con la proyección del documental que narra las vidas de ex combatientes rosarinos antes, durante y después de la guerra de Malvinas.

En este marco, Magda Varisco, destacó la posibilidad de recuperar un lugar simbólico para el arte de la ciudad: "Esto es un sueño, encontramos todo descuidado, y costó mucho esfuerzo hacer cada cosa para recuperarlo, esta Sala es el corazón del Juanele, y va a ayudar a descongestionar al Teatro. Igual todavía falta, seguiremos trabajando".



En tanto, Gerardo Farías manifestó que poder reinaugurar esta sala "es fundamental, con la ayuda de la Secretaría de Cultura pudimos rearmar el espacio, y doble alegría con la proyección de este documental hecho por una paranaense", sostuvo, al tiempo que invitó a los vecinos a participar de los distintos ciclos de música que se realizan durante el año.



De esta manera, en la Sala Mayor, ahora totalmente renovada, continuará desarrollándose, entre otras actividades, el programa Sumar Arte de la Secretaría de Cultura, presentando al público de la ciudad bandas de distintos estilos musicales para disfrute.



El documental

Recupera testimonios de ex soldados combatientes de Malvinas, reconstruye parte de sus vidas antes, durante y después de la guerra, tomando como hilo conductor del relato la música. Al respecto, Chaves explicó que el documental "intenta rescatar sus vidas, poniendo eje en la música que escuchaban antes, durante, y después de la guerra", explicó, para destacar luego la posibilidad de poder proyectarla en Paraná.

Por último, Julio Más, ex combatiente rosarino indicó que el objetivo de la película "es poder sembrar memoria, nadie está a salvo de una experiencia tan fea, pero que a partir de eso poder formar bases para seguir con la vida; el documental nos muestra desde un lado muy humano".