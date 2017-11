Colocarán ovitrampas en San José para prevenir el dengue

La intendente de la ciudad de San José, Irma Monjo, encabezó este miércoles una nueva reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil. Además de evaluar distintas líneas de intervención, el equipo que participó de una capacitación dio a conocer las acciones que se implementarán para las campañas de prevención del dengue.En ese sentido, se trabajará con un equipo que controlará distintos sectores de la ciudad para verificar los huevos de mosquitos."Asistimos a una capacitación en Villaguay la semana pasada donde empezaron a darnos línea de trabajo con respecto a la prevención, no del contagio de la enfermedad sino de eliminar el vector Aedes Aegypti" sostuvo el Doctor Marcelo Ramat."Vamos a comenzar a trabajar con lo que se llaman ovitrampas, son pequeños frasquitos de fácil colocación que van a ubicarse en distintos sectores de la ciudad, se hablará con el vecino para que sepa que está esa ovitrampa" comentó Ramat del equipo médico de la comuna."Semanalmente se pasará a ver si en la tablita preparada del dispositivo hay huevos del Aedes Aegypti, de haber se hará la fumigación y bloqueo como si hubiera un enfermo con dengue" explicó.Y agregó al respecto: "Eso comprende la fumigación en la casa, en la calle y ver fundamentalmente las chatarras o los lugares donde pueden estar el vector"."Hoy por hoy debemos recordar que somos nosotros en nuestras casas los que estamos dándole vida al Aedes Aegypti".También añadió: "En San José no sabemos si tenemos, si en otras localidades, no hemos tenido pacientes con Dengue local, hay venido de afuera o contacto con gente de afuera"."Es importante saber que nosotros estamos criando al mosquito con tarros, floreros con agua, cada dos días hay que limpiarlo, cambiar el agua, tirar las flores, además revisar toda nuestra casa" recomendó Ramat."Cuando hablamos de los patios limpios, que no haya mesas, sillas, juguetes, cosas enterradas, piletas, tratar de sacar todo eso, cortar el pasto porque prevenimos también que se reproduzcan alacranes o víboras" subrayó.Participaron de la reunión de Defensa Civil el coordinador de la junta, Marcelo Goyeneche, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Gonzalo Brau, concejales, la coordinadora de Desarrollo y Políticas Sociales, Daniela Maquiavelo, equipos de planeamiento, inspección, San José Sustentable y Bromatología.