Implementan nuevas tecnologías en el STJ para dar celeridad a la gestión

Reemplazar el papel

Transparentar la gestión

El sistema en cifras

El tiempo de respuesta

Marco general y proyectos en marcha

Expedientes digitales

Desarrollado por Nación

El nuevo Sistema de Gestión de Personal basado en la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación permitió agilizar los trámites administrativos, con mayor transparencia e información de relevancia para el análisis cuantitativo y cualitativo de disponibilidades y necesidades en materia de personal. Es uno de los principales progresos del Plan de Innovación en Nuevas Tecnologías encarado por el STJ en 2010, que también registra avances en la implementación de la firma digital, notificaciones electrónicas, un sistema de comunicación documental en el sector administrativo, un programa de gestión de suministros y otro de administración completa de la estadística judicial.Empleados judiciales, funcionarios y magistrados pueden acceder desde cualquier dispositivo con internet a una aplicación disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para autogestionar sus licencias, actualizar datos personales, agregar certificados de capacitación y toda una serie de registraciones on line que reemplazan las comunicaciones en papel y agilizan notablemente las labores.El Sistema de Gestión de Personal (SGP) es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia, en el marco del Plan de Trabajo de Regularización de la Planta del Personal del Poder Judicial y el Plan de Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Administración, establecido en el Acuerdo General Nº 2/14.El sistema fue desarrollado íntegramente con recursos propios del Poder Judicial, con la utilización de 100% de software libre y sólo dos desarrolladores de la Dirección de Gestión Humana encargados del diseño, codificación y reingeniería de procesos involucrados, como así también del soporte técnico a los más de dos mil cuatrocientos cincuenta usuarios.El SGP agiliza: permite la transferencia de recursos que antes se destinaban a una labor burocrática de gestión de expedientes en papel, se dediquen al análisis cualitativo de la información, generada de modo predeterminado y en función de criterios y estándares consensuados. De ese modo se pueden obtener estadísticas y análisis cuantitativos y cualitativos de la planta de personal, su categorización, formación, perfiles, y cruzar los datos de los agentes disponibles con otras variables. Pero además, el sistema transparenta, puesto que reduce los niveles de discrecionalidad en la gestión humana.La aplicación ya registra más de treinta mil transacciones, las que aumentan mes a mes de manera exponencial, debido a la incorporación de nuevas funcionalidades. En menos de un año, el sistema pasó de 300 a 6.500 accesos mensuales.Los usuarios tienen soporte técnico a través de diferentes canales de atención personalizada, telefónica o por correo electrónico. Los dos agentes encargados del sistema analizan diariamente más de 100 correos con dudas, consultas, reclamos y alertas definidas en el sistema.Permitirá, a futuro, incorporar nuevos módulos de gestión de recursos humanos ?concursos, capacitación on line, comunicaciones institucionales y gestión de plantas administrativas?, a partir de alertas e intimaciones, en base a disponibilidades de órdenes de méritos.Por el momento, los principales avances se perciben en la notable reducción de tiempos de respuesta ante informes basados en datos de planta de personal, puesto que el sistema tiene identificados más de 2.400 puestos de trabajo distribuidos en 375 organismos funcionando en 54 localidades pertenecientes a las 18 jurisdicciones de la provincia. Además, la autogestión on line se convierte en un proceso altamente sustentable, puesto que se estima que con el actual volumen de tareas se evita el consumo de unas cuarenta mil hojas de papel por año.Con el uso masivo de la aplicación y sus posibilidades de crecimiento, permiten proyectar al Poder Judicial en un futuro su propio sistema de liquidación de haberes.El desarrollo del SGP se enmarca en Plan de Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Administración aprobado por el Superior Tribunal de Justicia, que tiene como antecedente necesario el Plan de Modernización Informática y las mejoras que le siguieron, entre los años 2012 y 2014.El plan tendrá un claro impacto en la celeridad y publicidad de los trámites administrativos internos del Poder Judicial como así también de las decisiones judiciales. Para ello se implementó la firma digital, mediante la certificación de rúbricas de magistrados y funcionarios de toda la provincia, bajo las medidas de seguridad dispuestas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información.Actualmente se avanza con un plan piloto de notificaciones electrónicas, en un trabajo conjunto con el Colegio de Abogados de Entre Ríos. El objetivo es la implementación de esta herramienta simple y efectiva de comunicación entre organismos y profesionales, al que se accederá a través de las Mesas Virtuales disponibles en toda la Provincia. Es el paso previo a la posibilidad de contar con expedientes digitales, para lo cual el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ha elaborado una iniciativa legislativa que fue receptada por la Legislatura y aprobada como Ley Provincial Nº 10.500.Por otra parte, desde 2016 se trabaja en la implementación del Sistema de Comunicación Documental del sector administrativo del STJ. El COMDOC fue desarrollado por el Ministerio de Economía de la Nación y cedido al Poder Judicial entrerriano en forma totalmente gratuita. La herramienta permite lograr eficacia y eficiencia en las actividades de emisión, registro, comunicación, almacenamiento, búsqueda y recuperación de documentos administrativos y contempla la posibilidad de incorporar usuarios externos, para futuras consultas de trámites por los interesados.Nuevas herramientas.En el marco del mismo plan de innovación, está en pleno uso el sistema Diaguita para la gestión de suministros del STJ, y se inició su implementación en la gestión de patrimonio. El sistema fue desarrollado por el Programa SIU y cedido gratuitamente al STJ por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Implica una mejora sustancial en la gestión de bienes e insumos.Finalmente, está en desarrollo el sistema JUSTAT, otra iniciativa del STJ que permite la administración completa de la estadística judicial, una herramienta adecuada al modelo genérico de producción que emplean los organismos de estadística pública de países con gran tradición en esta materia.