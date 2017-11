Prevención de cáncer de piel: Villaguay realiza campaña de evaluación de lunares

Como todos los años, Alcec Villaguay realiza en el mes de noviembre una campaña que incluye la revisión de lunares y/o lesiones sospechosas en la piel de forma gratuita a quienes se acerquen voluntariamente.



Las campañas en Salud tienen la finalidad de concientizar a la población sobre la necesidad de prevenir o estar alerta frente a determinadas enfermedades, por lo cual existen consensos para que en todo el mundo se hable e informe en determinadas épocas del año, sobre un mismo tema.



Desde hace muchos años, la Sociedad Argentina de Dermatología promovió con muy buen criterio ante la inminencia del verano, realizar durante el mes de noviembre actividades tendientes a informar sobre los efectos cancerígenos del sol sobre la piel, y al mismo tiempo examinar a las personas que presentan lunares o tumores cutáneos, invitándolas a concurrir voluntariamente a los lugares destinados a tal fin.



El cáncer de piel es el tumor más frecuente en la población y aumenta exponencialmente cada año, en Estados Unidos las estadísticas calculan que una de cada cien personas lo padecerá, mientras que en otras regiones esa cifra se eleva a uno de cada cincuenta individuos. Por otro lado, estos tumores que habitualmente ocurren en personas añosas, hoy los vemos en adultos jóvenes, incluso adolescentes, y países que publican estadísticas serias y confiables, como es el caso de Australia, refieren un aumento considerable de la incidencia de los melanomas.



Estos tumores se relacionan con la exposición prolongada al sol sin la adecuada protección, sobre todo cuando es reiterada e indiscriminada, la cual produce a largo plazo daños acumulables e irreversibles que se manifiestan con envejecimiento prematuro de la piel, lesiones precancerosas y cáncer.



De ahí la necesidad de enfocar las campañas sobre dos ejes fundamentales: informar para prevenir y realizar el examen de la piel en las personas que presentan lunares o tumores.



Se calcula que una persona al cumplir los 18 años ha acumulado en su piel el 80 por ciento del total de la radiación solar que recibirá en toda su vida, dependiendo de las actividades al aire libre propias de la infancia y adolescencia, por lo que resulta oportuno intervenir desde los primeros años de edad fomentando hábitos saludables sobre el cuidado de la piel, especialmente evitar la exposición en el horario aconsejado por los especialistas entre las 10 y 16. Durante ese tiempo los chicos tienen que permanecer en la sombra, de lo contrario usar pantallas solares cuyo factor deberá ser adecuado al color de su piel porque sabemos que las personas muy blancas y de ojos claros son las más vulnerables ya que no poseen el pigmento melanina que actúa como filtro natural de los rayos ultravioletas. Las pantallas solares deben colocarse 30 minutos antes de exponerse al sol y renovarse cada dos horas o al salir del agua. Usar gorros o sombreros con ala ancha, anteojos para sol que filtren los RUV, remeras de algodón que protejan nuca y espalda y tomar abundante agua para evitar la deshidratación son medidas complementarias que permiten disminuir los riesgos y disfrutar del sol.



Los adultos deben tomar los mismos recaudos, aun cuando ya presentan signos de daño actínico en su piel como arrugas, engrosamiento y sequedad, asimismo, ante la aparición de manchas, verrugas ásperas y secas, que se ulceran o se agrandan, lunares que modifican su forma, bordes, color o tamaño deben consultar al especialista para su control.



Por ello, Alcec Villaguay nuevamente se suma a esta campaña, realizando actividades de prevención y brindando información. Realizarán el control de lunares a quienes lo requieran, con la colaboración voluntaria de especialistas.





"Estar atento a las señales que da nuestro cuerpo"



Estar alerta. La cara, la cabeza, la espalda, la planta del pie. Cualquier parte de tu cuerpo puede ser blanco del cáncer de piel. Por eso, mirá tu piel y la de los que tenés cerca. Llevá tus dudas a un Dermatólogo. Que tus manchas estén bajo control.



Tipo de piel. Todos tenemos que cuidarnos, pero especialmente las personas de piel y ojos claros. Las que siempre enrojecen y nunca se broncean deben estar más alertas. También aquellas que tengan muchos lunares.



Hábitos. Quienes se exponen o se expusieron al sol en forma excesiva, o hayan sufrido quemaduras solares importantes, tienen mayor riesgo de padecer cáncer de piel. Los efectos de los rayos ultravioletas son acumulativos y producen cambios irreversibles en la estructura normal de la piel.



Herencia. Las personas con antecedentes familiares de cáncer de piel deben prestar mucha atención y controlarse más seguido.



Señales. Algunos de los signos de alarma más frecuentes son la aparición de manchas o lunares nuevos. También los cambios de color, forma, textura o tamaño en los de siempre; las heridas que no cicatrizan; cualquier mancha que pique, arda, descame o sangre.



Aire libre. Cualquiera sea la actividad que se realice, es importante estar siempre protegidos del sol. Muchos no saben que las nubes permiten el paso de las radiaciones ultravioletas. No hay que olvidar que la arena, el agua y la nieve reflejan los rayos y aumentan su acción.



Mirar el reloj. Entre las 10 y las 16, elegí la sombra, porque en estas horas los rayos ultravioletas son más dañinos.



Protector solar. A la hora de elegir un producto, buscá los de amplio espectro ? que protejan contra los rayos ultravioletas A y B-. En cuanto al factor de protección solar (FPS): como mínimo 15. Para pieles muy claras o exposiciones intensas, sugerimos que no sea menos de 30. Recordá colocarlo 30 minutos antes de cada exposición y volver a aplicarlo cada 2 o 3 horas. (AIM)