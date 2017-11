Se realizará en Paraná, la segunda edición del FestiArte

, alumnos de más de 30 escuelas de toda la provincia se reunirán para darle vida a la, el festival en el que participan alumnos de escuelas primarias y secundarias para exponer en las disciplinas artísticas en las que se destacan o trabajan.La muestra será junto al río,, y está organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, junto a Lidia Schmid de la Secretaría de Derechos Humanos y del elenco Independiente de Teatro "Que ves cuando me ves", con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, del INADI y del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación."A las cosas buenas hay que mantenerlas y mejorarlas, el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir junto a más de 500 personas Festiarte. Este año se suman más vecinos de otras localidades de la provincia, que como nosotros están comprometidos en lograr espacios de inclusión, lo que nos genera mucha expectativa porque esta vez esperamos a más de 800 participantes", contó el concejal Emanuel Gainza, de Cambiemos, que acompaña el evento que, por una ordenanza de su autoría, fue declarado de interés municipal por segundo año consecutivo.Actuación, murga, danza, música, muestras plásticas, tela, batucada y hasta vivero y cocina serán algunas de las tantas disciplinas que se podrán disfrutar en el Festiarte segunda edición, que tiene entrada libre y gratuita y en el que participarán, además de escuelas de Paraná, escuelas de Feliciano, Concepción del Uruguay y Galarza, entre las que ya confirmaron su presencia.A continuación el itinerario de todas las escuelas y las disciplinas que desarrollarán:Escuelas de educación especial, escuelas de educación integral y centros educativos terapéuticos e instituciones de Paraná-Elenco ¿Que ves, cuando me ves? Teatro Independiente / Disciplina: Actuación-EEIN°5 "Dr. Martin Ruiz Moreno" / Disciplina: Canción- Esc. Integral N° 1"Melvin Jones" / Disciplinas: Tres temas musicales- "Mensajeros de Francisco" / Disciplina: Actuación y Baile- Sr. Javier Varisco / Disciplinas: Exhibición de elementos ortopédicos- CEMI. / Disciplina: Folclore- APANA / Disciplinas: (taller de arte/cocina/jardinería/aerobic y Zumba)-EEI N° 3.- Carolina Tobar García / Disciplina: (Dramatización El Globo Azul)- ASPASID (KIOSCO) / Disciplina: Muestra Kiosko Móvil-"Centro Educ. Terapeutico N°1" / Disciplina: Folklore- MuestraEscuelas de educación de gestión públicas y privadas- High School / Disciplina: dramatización cuento-cine- Escuela N° 5. Manuel Belgrano / Disciplina: ZUMBA- Escuela EET N°3 Teniente Luis Cenobio Candelaria. (Espectadores)- Escuela N°24. Maximio Victoria / Disciplina: (Improvisación Folclórica)- Escuela Nina, Marcelino Román N° 196 / Disciplina: gato y pericón- Escuela N° 8, Juan Martin de Pueyrredón / Disciplina: obra de teatroEscuelas de educación especial, escuelas de educación integral y centros educativos terapéuticos, e instituciones de la provincia.- "Remedios Escalada de San Martín" de Crespo-"EEI N°4.- Mayor Pastor" de Rosario del Tala / Disciplina: Canción- CEI N°3 de Lucas González / Disciplina: Muestra Artística. Muestra de talleres- EEI N° 18 "Dr. J.A. Marco" de Concepción Del Uruguay / Disciplina: baile- EEI N°22, "Juan Francisco " de Seguí / folclore-EEIN°24 "Elba C. Blanco" de Gral Galarza / Disciplina: Murga- EEI N°27, "Antonia L. de Moreyra" de Tabossi / Disciplina: folclore y muestra-EEI N° 17, "A.M. Cumar de Rico de María Grande / Disciplina: Actuación- Portal de la Esperanza de Villa Libertador San Martin.- EE N°26, Luis But de San José de Feliciano / Disciplina: baile