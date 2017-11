Cerrito es sede de la Feria Nacional del Biogás y Energías Renovables

Actores políticos, empresariales y sociales de todo el país debaten en la localidad entrerriana de Cerrito las políticas públicas, experiencias locales y estrategias de cooperación conjunta en materia de ambientes sustentables y energías no convencionales.



En la inauguración de la I Feria Nacional del Biogás y Energías renovables, el vicegobernador Adán Humberto Bahl, alentó a los gobiernos locales a "contemplar estrategias de adaptación al cambio climático y a pensar en cómo enfrentamos los nuevos desafíos en conjunto con nuestras comunidades".



"Este tipo de encuentros son necesarios para instalar el debate y alentar la producción de energías alternativas en el territorio de nuestra provincia. La experiencia de cada comunidad nos enriquece y es importante conocerla, valorarla y aprovecharla", dijo el vicegobernador.



En este sentido consideró que "cualquier programa de gobierno de aquí en adelante debe, necesariamente, contemplar estrategias de adaptación al cambio climático porque ya nadie está al margen de esta problemática. Es fundamental que nuestros funcionarios y dirigentes se preparen y se capaciten para poder pensar, junto a la comunidad y sus instituciones, cómo enfrentamos este desafío", evaluó finalmente Bahl.



Municipios sustentables



Cerrito es pionero en la implementación y fomento de las energías renovables. El intendente Ulises Tomassi sostuvo que ''estas iniciativas tienen como objetivo central la posibilidad de mostrar distintas tecnologías vinculadas al cuidado del ambiente, y que puedan ser aprovechadas no solamente por autoridades de distintos municipios de la provincia o del país, sino también por los productores de todo el país".



"Entre Ríos es una provincia con distintas producciones alternativas y que muchas veces generan muchos desperdicios o desechos, los cuales hoy en día tenemos que pensar no solo el cuidado del ambiente sino poder optimizar esos recursos y de alguna manera utilizarlos de la mejor forma para lograr una eficiencia energética".



Participaron además, el senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser; el vice intendente de esa localidad José Palacios, el representante de la Red Argentina de municipios frente al cambio climático, entre otras autoridades locales y provinciales.



Debates, experiencias y expertos



Horacio Enriquez, representante de la Fundación Eco Urbano sostuvo que "este es un espacio de encuentro que permite el dialogo de diferentes sectores del ámbito estatal como así también del privado; asociaciones civiles y organizaciones académicas".



Consultado sobre quienes desarrollarán las ponencias, explicó que "hay expositores internacionales, representantes de diferentes provincias de nuestro país, que enriquece muchísimo el debate y esto que es pensar los posibles escenarios que se vienen".



Feria, charlas y talleres



Las actividades continuarán con diversas exposiciones y dictado de talleres en el Salón Cultural de Plaza Las Colonias durante todo el viernes y el sábado.



Por su parte en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Nacional de Cerrito, se puede visitar una interesante feria donde se podrá recorrer más de 25 stands, en donde se exponen al público trabajos de diversas instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional, Puerto Ciencia, Escuelas Técnicas, y empresas que trabajan con energías renovables, solares, eólicas, y demás proyectos relacionados a la temática. (AIM)