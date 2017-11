La localidad de Santa Ana celebrará 120 años

La localidad de Santa Ana comenzará a vivir en los próximos días las celebraciones por sus 120 años de vida. Si bien, la comuna no tiene una fecha específica de su fundación, anualmente se conmemora el aniversario en el mes de octubre; lo que no se pudo concretar este año debido a las elecciones legislativas.



El director de Cultura y Turismo, Luis Vago contó que "la idea es comenzar a celebrar este nuevo aniversario en la semana que va del 6 al 10 de noviembre con distintas actividades". Al respecto, recordó que "Santa Ana no tiene una fecha concreta de su fundación, aunque se recuerda el fraccionamiento de las parcelas a cargo de Cupertino Otaño que fue en el año 1897. Es un trabajo pendiente que tenemos, así que seguramente el intendente y su equipo de trabajo definirán en el futuro una fecha que quede institucionalizada".



En relación a las actividades programadas, el funcionario detalló que "el día lunes se realizará una charla, a cargo de Dina Burna de la ciudad de Federación, quien es Profesora de Historia y se desempeñó como docente en los inicios de la Escuela Secundaria de Santa Ana, donde además fue directora".



A su vez, agregó que "También nos acompañará el Dr. Orlando Engelmann, que hará un repaso de lo que fue su vida en la localidad, ya que él integró la primera Junta de Fomento. Su disertación se va a orientar a la parte histórica, específicamente al impacto que tuvo la relocalización del pueblo debido a la construcción del lago de Salto Grande. En ese marco, también, se proyectarán imágenes del viejo asentamiento de Santa Ana, con el fin de que los chicos puedan ver en qué consistían las antiguas construcciones y quiénes eran sus propietarios".



Asimismo, indicó que "el martes, durante el día, se proyectará una película sobre medio ambiente, destinada a estudiantes de la escuela secundaria". A ello añadió que "por la noche, se llevará a cabo la cena por el Día del Empleado Municipal".



"El día jueves, se hará una exposición de documentación, fotografías y elementos antiguos", dijo y precisó que "además, estamos coordinando con gente de Federación la presentación de una obra de teatro relacionada a la historia del traslado de los pueblos".



Por otro lado, Vago señaló que "para el viernes, el intendente Mario Toler propuso la idea de realizar el desfile de instituciones que había sido suspendido el pasado 25 de mayo; así que estamos esperando la confirmación de la participación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos para que esté presente en el acto oficial y luego, haga el cierre con un espectáculo con su amplio repertorio musical".



Por último, adelantó que "en el marco de los festejos por el aniversario de la localidad, se desarrollará la 14° Fiesta de la Tradición, en la que participarán los diferentes talleres municipales, alguna obra de teatro y grupos musicales". (VilladelRosarioNet)