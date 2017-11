Está abierta la pre inscripción para el ingreso 2018 a la FHAyCS

Preinscripción online 2018: paso a paso.

La FHAyCS forma parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La UADER es una Universidad Provincial que se integra al Sistema Educativo Nacional como institución pública Universitaria. La Facultad cuenta con 4 Sedes en la provincia: Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, una extensión áulica en Federación y propone carreras universitarias entre las que se encuentran Profesorados, Licenciaturas, Tecnicaturas y Traductorados. Los títulos tienen validez nacional.El Ingreso es irrestricto, gratuito y no eliminatorio. Se realiza un curso de ingreso en todas las carreras, previo al inicio del cursado que debe aprobarse.El trámite de pre inscripción se inicia a través de la página de la Facultad www.fhaycs-uader.edu.ar , ingresando al banner Ingresantes 2018.Una vez allí acceder al Sistema SIU Guaraní Preinscripción mediante este enlace Completar el formulario online con los datos solicitados y una vez finalizado este paso, el sistema otorgará un turno para presentar la documentación completa del interesado.El lugar para presentar la documentación es Alumnado de cada Sede y Escuela.En la página institucional de la FHAyCS en el apartado «Ingresantes 2018» se puede encontrar la Propuesta Académica, Planes de Estudios, documentación, un instructivo para realizar la inscripción on line, además de preguntas frecuentes, datos de contacto de Alumnado y otras informaciones de interés para los ingresantes.La inscripción permanecerá abierta durante todo el mes de noviembre y diciembre de 2017 y se reanuda del 1 al 10 de febrero de 2018; de acuerdo a lo establecido por el Calendario Académico.El 1 de noviembre se habilita un formulario online para hacer tu preinscripción:-Elegir un nombre de Usuario.-Elegir una Clave de acceso.-Disponer de una Dirección de Correo Electrónico.-Completar Apellido y Nombre.-Nacionalidad.-Tipo y Número de Documento.-El lugar donde vas a cursar y la carrera a la que te vas a inscribir.Luego del registro como usuario podrás completar el formulario de inscripción.Para inscribirte a cualquier carrera de la Facultad, en primera instancia deberás completar con tus datos personales y trayectoria educativa el formulario.Una vez completo este formulario debés imprimirlo para presentarlo con la documentación solicitada en la Sede de la Unidad Académica o Institución donde vas a cursar la carrera elegida.En el formulario impreso vas a encontrar el turno otorgado automáticamente (desde Internet) donde se especificará fecha, lugar y horario para la entrega de la documentación.Los turnos se asignan para evitar aglomeraciones, puesto que en Sede Paraná, el ingreso es masivo.**Si no aparece el nombre de la Escuela en la que cursaste el Secundario en las Escuelas que te ofrece el sistema poné otra similar y al momento de la inscripción personal aclará esta situación.Después de haber completado los pasos anteriores, debés entregar la documentación. Tu inscripción se hace efectiva con la entrega de la documentación.SI NO ENTREGÁS LA DOCUMENTACIÓN LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ REGISTRADAPara la entrega de la documentación, debés respetar el turno asignado por el sistema y presentarla en la Sede correspondiente. Informaremos el lugar de recepción.Importante:-La documentación debe presentarse de manera completa y debidamente autenticada. En caso contrario, debés presentar originales y copias.-La documentación puede presentarla otra persona: el trámite no es personal.Documentación que debe presentarse para la inscripción(Chequear si es correcto Académica)-Formulario de inscripción completo e impreso (que se obtiene mediante el sistema de preinscripción online).-Fotocopia del anverso y reverso del Documento Único.-Fotocopia del acta, certificado o partida de nacimiento. La misma debe estar legalizada y actualizada por el Registro Civil, Juez de Paz o Escribano (de no más de 6 meses de antigüedad).-Constancia de CUIL-Dos fotografías de 4 x 4 cm. de frente y color.-Fotocopia de Título de Nivel Secundario Legalizada; Constancia de Título en trámite; o Constancia donde se indique si se adeudan materias, detallando las mismas. No se aceptan diplomas ni constancias de alumno Regular.-Constancia de Grupo Sanguíneo y Factor RH, emitido por autoridad competente.-Legajo y Libreta Universitaria. En Sede Paraná se adquiere en el Área Contable, Urquiza 732 PB; en las otras sedes consultar.Por consultas sobre el procedimiento de inscripción online, dirigirse al correo electrónico informatica@fhaycs.uader.edu.ar Por información y consultas sobre el Ingreso 2018 dirigirse aSede Paraná: ingresantes@fhaycs.edu.ar Sede Concepción del Uruguay: ingresantescdelu@fhaycs.edu.ar Sede Gualeguaychú: ingresantesgchu@fhaycs.edu.ar Sede Concordia: ingresantescdia@fhaycs.edu.ar Extensión Aúlica Federación: alumnadofederacion@fhaycs.uader.edu.ar