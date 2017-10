Concordia: Tras creciente del río Uruguay, debieron reacondicionar la costanera

El presidente del Ente Costanera, Hernán Fuerte brindó un informe sobre la situación en la que se encuentra la zona costera tras sufrir la creciente que experimentó el río Uruguay, días atrás.



Durante la creciente del río que comenzó la semana anterior, "en donde ingresó en la parte inferior de la costanera no generó inconvenientes", comenzó Fuerte, debido a que el agua "simplemente subió y bajó enseguida. Y si bien estuvo tres días, por suerte no tuvimos ningún tipo de problemas" enfatizó el funcionario a cargo del Ente Costanera.



Afortunadamente, en el pasado fin de semana no se registraron significantes precipitaciones, por lo que desde el ente se anunció que "la costanera sigue estando en condiciones para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ella".



No obstante, en su paso por la costa, la creciente trajo consigo mucha basura al arroyo Mansores, por lo que "nos llevó varios días con un intenso trabajo para poder juntar la basura, ya que era mucho lo que había, pero ahora quedo bastante limpia y en estos días vamos a dejar todo en condiciones" finalizó el titular de Ente Costanera, Hernán Fuerte. (Diario Río Uruguay)