Plateros, maestros y aprendices, compartirán sus obras y oficio en un taller

"En agosto del año pasado salía 13 mil el kilo, hoy sale 16 mil", comenta sobre el precio de la plata Griselda De Paoli, integrante del primer turno del taller Lágrima de Luna, al que asisten diez aprendices que llegan desde Paraná y Oro Verde hasta la casa de Kornicki.



"Por eso nada se tira, los restos de lo que se va trabajando se juntan para volver a fundirlos", agrega, admirando el mango de un cuchillo con un colibrí tallado en relieve. "Esto es un encargo de un hombre de treinta y pico, de Esperanza, tiene como 8 mil pesos de materiales, otro tanto de mano de obra, y la hoja debe costar como 10 mil. Es gente de campo, lo usan para sus fiestas, para la yerra?", aclara el maestro, autor de la obra. Pero la plata no es necesariamente lo que más se trabaja allí: está el que elige el bronce, el que prefiere el cobre, y los que manipulan alpaca, todos materiales muchos más económicos.



"El oficio es platería, esa es la técnica, no el material", subraya Kornicki a El Diario, un porteño que llegó a Paraná en el 2000 y a Oro Verde hace seis años. "Gano más haciendo bombillas y mates para las ferias y comercios que con un cuchillo caro que me encargan cada tanto. Incluso en términos de producción me conviene, porque en esto estuve una semana entera, y le iba mandando imágenes por whatsapp para lo vaya viendo si le gustaba", cuenta sobre el trabajo que formará parte, a pedido del dueño, de la exposición del fin de semana.



Para esta segunda reunión llegarán unos 9 plateros de otros rincones de la provincia (Diamante, Paraná, Villaguay, Crespo, Concepción del Uruguay, etc.), y compartirán asados, mateadas, y alguna clase pública en la que entre todos elaborarán una rastra (domingo a las 17). "Esto no tiene beneficio económico, es una muestra con puestos de artesanías para el que quiere armar, pero no se vende mucho porque no es un lugar muy transitado", anuncia Kornicki.



"Lo interesante como propuesta es que no hay incentivos, ni premios, ni competencia: los plateros exponen y conversan con la gente", añade De Paoli. "No hay uno más importante que otro, somos todos iguales en esto", dice Kornicki. "Con esta tónica no hay otro encuentro en la provincia. El criterio nuestro no es de preselección o de exposición de consagrados, todos tienen la misma oportunidad. Hay plateros rústicos, a los que nunca les enseñó nadie, y otros que tienen más técnicas; unos reflejan una parte de la cultura que los otros no. La idea es que expongan todos, no importa si usan cobre o alpaca porque no pueden comprar plata o porque es lo que aprendieron. Está el que recién empieza y el que hace diez años que hace la misma flor, porque es la que aprendió de su abuelo, y no va a salir de ahí", ilustra Kornicki, mientras uno de sus alumnos moldea un cañoncito de bronce con golpes sistemáticos y acompasados.



Herramientas



El cincel y el martillo es lo que todos señalan como herramientas básicas para ejercer la platería. Pero el taller de Kornicki presenta diversos materiales más que parecen ser indispensables: sierras, soldadoras, limas? Entre sus aprendices, la mayoría confiesa que lo hace por pasatiempo, porque les gustan las manualidades, porque tiene que ver con temáticas que investigaron en la teoría, o porque se fascinan con la transformación que logran de los materiales.

Uno de ellos, Mario, que trabaja con elementos de mayores proporciones, soldando y construyendo mesas y otros mobiliarios, piensa que este aprendizaje puede algún día ser incorporado a su forma de vida. Los plateros que estarán el fin de semana en Oro Verde, en cambio, viven de esta profesión.



Estilos

"El municipio nos ayuda con la logística, y el museo armó las vitrinas para la primera exposición del año pasado, que fue un impulso nuestro pero ya les queda. Además, nos ayudan con los materiales para armar las bases en la que se exponen las obras (la friselina, por ejemplo)", señala De Paoli.

Gisela, una de las alumnas, que estudia museología, asesora en la parte de montaje de la muestra. "El interés está centrado en la platería misma como fenómeno cultural. El público puede conversar con los autores de las piezas, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, presento una pieza que no terminé pero la acompaño con imágenes del proceso", acota De Paoli, que como historiadora está interesada en investigar y revisar las colecciones para saber si hay un estilo propio en Entre Ríos, como existe en Tandil u Olavarría. "Los estilos son escuelas que brindan pautas y elementos específicos de decoración. Existe una colección importante en el Museo Martiniano Leguizamón para encarar una investigación", explica.



Fiesta

La idea es que la muestra y el encuentro crezcan, que los plateros vayan invitando a nuevos colegas, y también poder estar presente como taller en otras actividades que organiza el municipio, como la Fiesta del Locro, por ejemplo. Entre los aprendices que expusieron por primera vez sus trabajos hace tres años, mientras se van mostrando las piezas que apuran para tener listas el fin de semana, imaginan y sueñan la transformación del encuentro en una fiesta provincial.



Punto de encuentro

El 2do Encuentro Regional de Plateros y Exposición será hoy de 18.30 a 21.30; y mañana de 17 a 21, en el Museo Conrado Hasenauer de Oro Verde. El primer día habrá exposiciones, y para el segundo se suma la feria y la clase pública.

En esa ocasión estarán presentes y expondrán los Rodríguez, Ruíz Díaz; Carlos Graglia, Marcos Alem y Valentín Colazo.

Por el taller Lágrima de Luna estarán el maestro platero Martín Kornicki, Pamela Furman, Rubén Sostersich, Néstor Bellmann Eguiguren, Edgardo VIeux, Juan Manuel Marengo, Gisela Correa, Mario Laferrara, Griselda De Paoli, Juan Manuel Pueyo, Luis María Acosta, Julieta Politi y Ricardo Román Pereyra.



Fuente: El Diario