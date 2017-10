La Escuela Coral de Paraná festeja sus 80 años con un concierto variado

Para la conmemoración, han invitado a referentes del quehacer musical que de alguno u otro modo estuvieron ligados a su actividad, sobre todo como ex alumnos o integrando los coros que trabajan en la institución.



El programa será de propuesta variada que va de la música popular a la clásica, interpretadas por dúos, trío, solistas o agrupaciones como el Coral Ecos, dirigido por Malena Caraffa, ex directora de la escuela y una referente esencial del ámbito musical en la ciudad de Paraná.



La actividad será desde las 20 con entrada libre y gratuita.



"Estamos aquí, porque hay tres personas, entre otras muchas, que hicieron la Escuela Coral Mario Monti", dijo Fabián Solaro, el director de la institución.



Un poco de historia



Mario Monti reunió, en 1937, niños de distintas escuelas que dependientes del Consejo General de Educación de la provincia para cantar. De allí surgió la Unión Coral. Monti fue el propulsor: iba a las escuelas, probaba las voces y el coro llegó a tener 200 niños con delantales y moños rojos, ensayando en la Escuela del Centenario. En 1952 lo sucedió el maestro Roberto Longo y el coro se empezó a llamar Coro Escolar Polifónico.

En 1966 asumió la dirección la profesora Magdalena Caraffa hasta el año 1995. Ya en 1982, la escuela había tomado el nombre de Escuela Coral Nº 1 Mario Monti, debido a la amplia labor desarrollada por el profesor, iniciando así una formación más sistemática.

Los coros de la institución son los siguientes; para niños está el Coro Iniciación, Coro Pre-Estable y Coro Estable de niños. El Coro Juvenil, Coro de Adultos y el Coro Polifónico, éste último creado con la necesidad de que se pudieran interpretar obras más complejas, de más envergadura. Crecimiento. El año pasado a raíz de los talentos vocales de los alumnos surgió la necesidad de empezar a trabajar la técnica vocal no sólo grupal sino a nivel individual. Para que esas voces se vayan preparando para participar dentro de la actividad coral de la escuela como solistas.

Todas las clases comienzan con técnica vocal, repertorio y lenguaje musical, para comprender la escritura musical.

La Escuela Coral Nº 1 Mario Monti funciona en Cervantes 22 de Paraná.Teléfono : 42222959.

Las Inscripciones son de lunes a viernes de 17 a 19.30.



Programa



1 ? Cuarteto de Beethoven ? Op. 18 Nº 1



Sebastián Orlando (Violín)

Lucrecia Morisse (Viola)

Pablo Arcoba (Violín)

Emanuel Aguerréz (violoncello)



2 ? Trio Siciliano de François Devienne



Ernestina Serra (Flauta Traversa)

Lucrecia Morisse (Viola)

Guillermina Osella (Viola)



3 ? a) "Pasando como si nada" (Luis Barbiero)

b) "Angela" (Luis Barbiero)



Intérprete: Luis Barbiero



4 ? a) "Para Chaco y Corrientes" (L. Salinas ? C. Ortiz)

b) "Aguas" (Silvina Gómez)

c) "Soledad Montoyera" (M. Román ? M. Martínez)





Intérpretes: DÚO ANDARIEGO

Jesús Galiussi (guitarra y voz)

Emiliano Barón (teclado, piano digital y voz)



5 ? a) "Regreso a la tonada" (tonada)

b) "Viejo Corazón" (bailecito)

c) "Cueca del vino nuevo" (cueca)



Intérpretes: Lorena Alegre (voz)

Dante Jaurena (guitarra)

Walter Azumbuya (teclado y percusión)

Facundo Castillo (bajo)



6 ? a) "Dulcísima María" ? Dante Andreo

b) "Locuras" ? Silvio Rodríguez. VC. L. Cangiano

c) "Pa'l Cachilo dormido ? Yupanqui. VC. J. C Cuacci

d) "La estrella" ? Emilio Dublanc y A. Urbano Sosa



Intérpretes: CORAL ECOS

Directora: Magdalena Caraffa