Colón: Se movilizaron pidiendo por el "buen funcionamiento" del hospital

Se realizó una movilización organizada por los vecinos en la entrada del Hospital San Benjamín de Colón. El objetivo fue defender la salud pública en general y pedir por mejoras edilicias y en el servicio de la institución colonense ?cabecera de departamento- y por el cual transita un importante caudal de turistas y vecinos de Paysandú.



Antes de comenzar, dos de las organizadoras -Yanina y María- dialogaron con los medios de prensa.



"La iniciativa surge al ver lo que nos está pasando a los ciudadanos de Colón; me comuniqué con un par de mamás y otras mujeres, y resolvimos movilizarnos. Aquí estamos, pidiendo por una salud digna y que se mantenga pública", comenzaron diciendo.



"Muchas veces las guardias están cubiertas por un solo médico y cuando surge una urgencia tienen que hacer el traslado con la ambulancia y la guardia queda sin médico. También pasa que algunos fines de semana no hay servicio de gineco-obstetricia", enunciaron.



"La problemática del hospital nos atraviesa a todos, no podemos solo quejarnos sino que debemos tomar la lucha como propia. Hablamos de falta de prestaciones básicas de un hospital regional que abarca un radio enorme. No puede ser que no haya quirófanos ni un tomógrafo, del cual depende la vida de alguien. Apelamos a la comunidad para unirnos sin ningún color político, sino para sumar".



"Hoy (por ayer) me reuní con la directora y los interventores. Fueron muy amables y se prestaron al diálogo. Les hacemos llegar que nosotros estamos acá comprometiéndonos; si ellos prometen mejoras las vamos a esperar, no vamos a hacer como otras veces en que los ciudadanos nos callamos. Esta vez no nos vamos a callar", dijeron para concluir.



A continuación, se leyó para todos los presentes los fundamentos del reclamo, figurando entre los puntos principales que el personal de salud no es suficiente, que los quirófanos no están funcionando y las falencias edilicias (salas en mal estado, sistema eléctrico precario en algunas salas, baños inadecuados, falta de calefacción y agua caliente en los baños de las habitaciones). Luego se entonó el himno nacional argentino y se realizó un abrazo simbólico al hospital.



