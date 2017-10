San Salvador: Conformarán equipo de gestión para administrar el hospital

Continuando con las acciones abordadas en diversos efectores sanitarios de toda la provincia, atendiendo a sus determinantes y características particulares, se resolvió la conformación de un equipo para gestionar la dirección del hospital San Miguel de San Salvador. Para ello el día 3 de noviembre asumirá la coordinación del nuevo equipo de gestión la doctora Fabiana Leiva, quien estará acompañada por la actual directora, Eleana Zambrano.



Así se acordó en un encuentro presidido por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, del que participaron el secretario de Salud, Mario Imaz, el senador por el departamento San Salvador, Lucas Larrarte y las propias profesionales involucradas.



La directora del hospital San Miguel, Eleana Zambrano, informó que tiempo atrás ya había planteado ciertos inconvenientes que identificaba en el hospital "que me eran bastante difíciles de manejar y de solucionar, así que había venido a pedir conformar un equipo de trabajo para el hospital, y en la reunión se llegó a determinar que la doctora Fabiana Leiva será la nueva directora, que va a dirigir y coordinar el equipo de dirección, del cual yo también voy a formar parte", explicó a APF.



Acerca de la impronta de la nueva gestión, explicó: "Vamos a empezar a trabajar en equipo tanto en la localidad como junto con el Ministerio, con un ida y vuelta permanente". En ese sentido indicó: "Notamos cierta falencia en cuanto al recurso humano, ya que es dificultoso conseguir especialistas y médicos generalistas, así que fue una de las cosas que se plantearon en la reunión y en las que se va a trabajar en pos de cumplir con las especialidades básicas y brindar una adecuada atención en este hospital que tiene la característica de que es efector único, tanto en la localidad de San Salvador como en los alrededores", completó Zambrano.



A su turno el senador Larrarte manifestó "Estuvimos, junto con la ministra, la directora del hospital y parte del equipo del ministerio, analizando las distintas complejidades que tiene el hospital San Miguel de San Salvador y se tomó la decisión de conformar un equipo para gestionar la dirección del hospital".



El legislador valoró: "Me llevo una impresión sumamente positiva porque veo un ministerio que se está ocupando de las problemáticas que les traemos desde el territorio, sobre todo de un tema tan sensible como es la salud, y con esta medida esperamos aportar a resolver situaciones que se presentan cotidianamente en el hospital, mejorando tanto los servicios como la parte administrativa".