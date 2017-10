El director cinematográfico Mauro Bedendo disertará en la Escuela de Música

Las Charlas

Sobre el expositor. Mauro Bedendo:

En el marco de los 85 años de la Escuela de Música, Danza y Teatro «Prof. Constancio Carminio» de Paraná, la cátedra «Juegos Teatrales, Creatividad y Creación escénica», organiza un ciclo de charlas con destacados profesionales del arte y la cultura; durante el mismo se buscará acercar a los estudiantes recursos para el desempeño escénico y crítico.El ciclo consta de tres charlas que abordarán diferentes temáticas. Y ya se realizaron las de Carlos Asiain y la que estuvo a cargo del periodista del diario «El Litoral» Roberto Schneider.Por último el lunes 30 de octubre a las 17:00 horas, Mauro Bedendo disertará sobre «Cine Local» donde abordará el desarrollo y la producción cinematográfica en la ciudad de Paraná.Mario Martínez, miembro de la Cátedra y organizador del ciclo, indicó que "Paraná cuenta con mucha actividad teatral, con producciones musicales, pero aparentemente no somos productores de cine, entonces lo invitamos a Mauro Bedendo para que pueda hablar de ¿a qué cine tenemos acceso en Paraná?, ¿a través de qué medios? ¿Dónde podemos verlo? Y fundamentalmente ¿qué capacidad de producción tenemos?", explicó.Director de cine egresado del Instituto Nacional de Cinematografía de la ciudad de Buenos Aires. Además, es publicista, guionista, director de fotografía y compaginador. Dirigió la película «Sombras», primer film experimental entrerriano, estrenado no comercialmente en 2007. Y es director de «Luces en el agua», película que se encuentra en la etapa de preproducción.Bedendo fue el responsable de la compaginación del tráiler del estreno nacional de «Luna de Avellaneda», film dirigido por Juan José Campanella, y fue director de segunda unidad de «Lo que vendrá», de Gustavo Mosquera con Charly García, Juan Leyrado y Hugo Soto.Es realizador de innumerables mediometrajes y documentales industriales. Ha realizado productos para importantes empresas de la región y para reparticiones y organismos del sector público.Fue socio fundador de la agencia publicitaria «Eme 3», que funcionó durante 14 años, período en el cual produjo importantes campañas y recibió numerosas distinciones, como el «Lápiz de Oro» y el «Lápiz de Platino». Realizador de más cuatrocientos comerciales y propagandas, es además director de televisión y se desempeñó como diseñador de Imagen Institucional de Canal Once de la Ciudad de Paraná.