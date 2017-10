Alumnos de Feliciano disfrutaron proyecciones a través del cinemóvil

Foto 1/2 Foto 2/2

Con estas últimas presentaciones ya suman más de 21 mil los espectadores que en un año y medio han recibido la propuesta de entretenimiento guiado de la provincia de Entre Ríos, proyecciones públicas y gratuitas.



El director del organismo, Julio Gómez, dijo que "la posibilidad de acercarse a las comunidades a través del cine genera un vínculo de aprendizaje recíproco que nutre la cultura local pero que también a nosotros como organismo ya que nos permite conocer, compartir, difundir desde la realización parte de nuestra identidad como entrerrianos, como argentinos, respetando las historias, las diferencias y la idiosincrasia de cada pueblo. Se trata de una decisión política además, que se fundamenta en la creencia en la democratización del acceso a los bienes culturales. El Estado en ese marco es promotor, impulsor, garante".



El cine y las comunidades



El cine definido por muchos como el séptimo arte, es también considerado una herramienta flexible de la industria cultural que bien puede utilizarse con fines ideológicos como meramente creativos y hasta revolucionarios. Para Fabián Muteverría, el cine es mucho más que eso: "Es una experiencia impagable y que no podría definir con palabras. Cada vez que como cinemóvil nos acercamos a una escuelita que está en una zona rural en la gran mayoría de los casos nos encontramos que es la primera vez que tienen la posibilidad de acceder a este tipo de prácticas. Y es tal el impacto que se genera en la comunidad que asisten los alumnos y las familias. Toda la comunidad se acerca y se suma para ver alguna película Argentina o alguna producción entrerriana para luego compartir sus opiniones y por supuesto unos mates, una merienda", comentó.



Señaló además que en los últimos meses el Instituto ha sumado a sus funciones más de 21 mil espectadores. "Cada año que comienza es una oportunidad para redoblar la meta, se ha recorrido muchísimo pero todavía nos queda llevar el cine por primera vez a miles de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos", indicó.



Además de proyectar en territorio las películas, el equipo del Instituto se encuentra desarrollando en simultáneo la propuesta de realización Gente de mi Tierra. Una serie de cortos que recoge de cada lugar las experiencias e historias de sus pobladores.



"Gente de mi Tierra, fue un plus al cine. Así desde este año, cada vez que viajamos aprovechamos la ocasión para que los vecinos de la zona no sólo "vean una proyección" sino también se conviertan en protagonistas de su historia", comentó.



De esta manera el cinemóvil se convierte en unidad de producción, realización y difusión en un mismo momento.



En el departamento Feliciano las intervenciones se realizaron la semana pasada en las escuelas primarias Nº1 Cornelio Saavedra, Nº31 Ana Corona de Ojeda, y en el Centro Educativo Nº555 de Jóvenes y Adultos.



Sobre el Instituto



El Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos fue creado mediante decreto en el año 2007. Desde entonces su misión se ha constituido en torno a la promoción, producción y distribución de bienes de la industria cultural, sobre todo aquellos asociados a la realización audiovisual. Considerando como prioritarios la posibilidad de fomentar las profesiones creativas y sus productos, y a la cultura en general como bien y servicio público.