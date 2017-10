Estudiantes buscan 20 libros que necesita la biblioteca escolar

Estudiantes del 6to año C del Instituto Cristo Redentor invitan a la comunidad paranaense a participar de la Campaña "Libros buscados" a través de la donación de alguno de los 20 títulos que necesita la Biblioteca "Santa Teresa" de la escuela. El objetivo de la propuesta es aumentar los volúmenes de literatura de ficción disponibles para la lectura.



Las donaciones se pueden acercar hasta el martes 14 de noviembre a la portería del Instituto Cristo Redentor, en calle Dean J. Álvarez 98 o coordinar el retiro de los libros al celular (343) 156 208092.



La campaña es llevada adelante por la Biblioteca, el Área de Legua y Comunicación junto a los alumnos Andrea Beauchamps, Melisa Beauchamps, Martina Dalmasso, Imanol Heinrich, Joaquín Johnston, Juan Pérez y Leandro Rivero que realizan el proyecto desde la cátedra "Prácticas Educativas", de la orientación de 6to año en comunicación social.





El listado de los libros buscados



-Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne



-La guerra de los mundos- H.G. Wells



-Matilda- Roald Dahl



-La ciudad de las bestias-Isabel Allende



-Los días del venado- Liliana Bodoc



-It - Stephen King



-Cementerio de animales- Stephen King



-También las estatuas tienen miedo- Andrea Ferrari



-El ladrón del rayo- Rick Riordan



-La pirámide roja- Saga Las crónicas de Kane



-El viejo y el mar - Ernest Hemingway



-El señor de las moscas- William Golding



-El león la bruja y el ropero (Las crónicas de Narnia)- C. S. Lewis



-La comunidad del anillo (El señor de los anillos) Tolkien



-Las dos torres (El señor de los anillos) Tolkien



-La piedra filosofal (Harry Potter)- J.K. Rowling



-La cámara secreta (Harry Potter)- J.K. Rowling



-Divergente- Verónica Roth



-Crepúsculo - Stephenie Meyer



-El Necronomicón- Howard Lovecraft