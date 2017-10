San José creó su segunda reserva natural

Foto 1/2 Foto 2/2

El Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N°29/2017, una iniciativa del Concejo Deliberante Estudiantil, que crea la segunda Reserva Natural Protegida ubicada en barrio El Colorado, límite natural entre Pueblos Liebig y la Ciudad de San José.



Desde el año 2015 la Coordinación de San José Sustentable conjuntamente con la Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria N°10 "Juan Bautista Alberdi", el Programa Custodios del Territorio de la Universidad de Tandil, la Escuela Primaria NINA N°12 "Juan Bautista Alberdi" y diferentes actores de la comunidad "trabajan intensamente para que este lugar se convierta en un sitio natural protegido que resguarde la diversidad de flora y fauna asociada" explican desde San José Sustentable.



Y continúan, agregando: "Este parque natural municipal es parte del humedal perteneciente a Liebig reconocido como uno de los Sitios Ramsar puesto que son de gran valor, no solo para el país o los países en lo que se ubican sino para la humanidad en su conjunto, este sitio en particular cumple una función primordial en la recarga de los acuíferos y actúa como una unidad de amortiguación ante las inundaciones".



"Además los humedales están entre los ecosistemas más diversos y productivos, dado que proporcionan servicios esenciales en el cuidado del agua, evitando la degradación abrupta de los suelos y su erosión".



Por otro lado este espacio requiere ser preservado para contribuir al desafío del desarrollo sostenible del hábitat, protegiendo toda su biodiversidad. Además el sitio presenta características inundables no aconsejables para futuros asentamientos u otras actividades que impliquen la modificación del lugar, pero si se puede utilizar para encuentros recreativos, educativos y culturales.



"Desde la Coordinación de San José Sustentable nos sentimos plenamente orgullosos sobretodo de los estudiantes secundarios de la Esc. N°10, que se pusieron el proyecto al hombro junto a sus profesores y directivos, y presentaron la propuesta en la II Feria Internacional de Ambiente Eco Ciencia, en Concordia, en las Ferias de Educación tanto institucional como departamental y en el 10° Encuentro Provincial de Educación Ambiental en Paraná. Sabemos del gran esfuerzo y trabajo conjunto generado por todos los estudiantes, los profesores y el personal directivo de la institución" sostienen desde el área municipal.



"Por otro lado queremos agradecer desde San José Sustentable a los representantes estudiantiles de las demás instituciones por apoyar e incentivar la propuesta y a los diferentes bloques de concejales del HCD que votaron a favor y de forma unánime el proyecto. Esto debe ser una motivación para que nuevas reservas tanto públicas como privadas se puedan sumar al sistema de áreas naturales protegidas de la Ciudad de San José, establecido por la Ordenanza N°24/2012" concluyen.