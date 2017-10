Chajarí: En la primera semana de monitoreo, no registraron huevos de dengue

Durante la semana del 2 al 9 de octubre, se trabajó analizando 39 ovitrampas ubicadas en diferentes zonas de la localidad de Chajarí. Teniendo en cuenta este total, el resultado no arrojó ninguna positiva. No obstante, según informaron desde el equipo que lleva adelante dichas tareas, se espera que aumenten los valores, acompañando el aumento de la temperatura ambiental y la longitud de las horas del día, dado que la población de estos insectos es sumamente afectada especialmente por la temperatura ambiente.



Debido a esto, un equipo interjurisdiccional del Gobierno de Chajarí está recorriendo diferentes barrios realizando tareas de limpieza, descacharrizado y prevención.



Cada ovitrampa fue instalada a lo largo de 9 transectas que cubren en forma de grilla todo Chajarí, separados entre sí por 500 y 600 metros, teniendo en cuenta la capacidad dispersiva de la hembra (que no supera los 400 metros de radio) de modo de no superponer trampas y sobreestimar la abundancia del vector.



Los recambios de agua y los bajalenguas de las ovitrampas se realizan cada 7 días para no superar el tiempo estimado en el que se cumple el ciclo de vida de estos organismos durante los meses más cálidos. Los bajalenguas son llevados al laboratorio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER Sede Chajarí, donde funciona un laboratorio de estudio en ecología de Aedes aegypti. Allí, personal observa bajo lupa la presencia de huevos y, en caso afirmativo, se cuentan los huevos de cada bajalengua.



Cabe mencionar que los objetivos de estas tareas son: monitorear la actividad de oviposición de las hembras de Aedes aegypti vector del dengue y fiebre amarilla en la ciudad de Chajarí durante toda la temporada; estudiar la dinámica espacial mediante el análisis de las ovitrampas positivas, para localizar zonas de mayor riesgo donde realizar tareas de control del vector; analizar la dinámica temporal, a lo largo de las semanas, de Aedes aegypti mediante el monitoreo con ovitrampas con el fin detectar los momentos en los cuales la actividad de ovispostura de las hembras es mayor; y, finalmente, determinar semana a semana cuáles son las zonas prioritarias para la descacharrización exhaustiva. (Tal Cual)