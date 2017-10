Más de 1000 personas disfrutaron de una torta de 20 metros en Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

Uno de los integrantes de la agrupación La 28, Darío Penoni, señaló que en el evento "salió todo como lo esperábamos; asistieron más de 1000 personas", por lo que, "a los sorteos se los tuvo que empezar temprano para que no se nos venga la noche", detalló.



Mientras participaban de los sorteos organizados para agasajar a las mamás presentes, miles de familias "bailaron al compás del chámame, del reggaetón y de la cumbia". Asimismo, "disfrutaron de la torta de 20 metros que pudimos realizar con la ayuda de CTM, la Escuela Secundaria San Francisco y la Parroquia San Francisco", señaló Penoni.



La torta no sólo alcanzó para todos los presentes sino que "la gente se llevó a su casa una porción bastante grande y lo que sobró (1 metro de torta) desde la agrupación "La 28" lo donamos a la Parroquia San Francisco para todos los chicos que comen allí", manifestó el joven.



Cabe recordar que los organizadores del festival pertenecen a la agrupación "La 28", a la que llamaron así por los 28 fundadores del barrio Constitución. "Nosotros somos hijos de esos hombres que -en algunos casos- ya no están presentes", contó Penoni. (Diario Río Uruguay)