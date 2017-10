Día de la Madre: Preparan una torta de 20 metros, la más grande de Concordia

Con la intención de agasajar a todas las mamás en su día, un grupo de concordienses prepara la torta más grande de la Capital del Citrus. Así lo informó uno de los organizadores e integrante de la "Agrupación La 28", Darío Penoni quien manifestó que la idea "se viene pensando desde el año pasado".



El festival incluirá el show en vivo de la cantante Natalia Martínez, y otras bandas locales, "como así también sorteos, rifas con premios exclusivos y regalos para todas las mamás", enumeró el joven.



El evento, según comentó Darío Penoni "se realizará en la Plaza Juan Domingo Perón (Barrio Constitución) ubicada en calle 2 de Abril y Dr. Sauré el domingo 15 a partir de las 14:00 hs", contó. "La torta será totalmente gratuita", remarcó el joven.



El grupo de organizadores pertenecen a la agrupación La 28, "llamada así por los 28 fundadores del barrio constitución de los cuales todos nosotros somos hijos de esos hombres que -en algunos casos- ya no están presentes"..



La idea de crear la torta más grande de la ciudad, "nació el año pasado, queríamos hacer una aún más grande que esta y no se pudo", por eso este año, "surgió la idea y junto al compromiso de todos los muchachos de la agrupación 28 decidimos hacerla y se logró conseguir todos insumos", aseguró el joven.



Por otro lado, Darío Penoni comentó que se encuentra a la venta una rifa que permitirá participar de los sorteos del festival programado para este domingo, y que "tiene un valor de $20".



Algunos de los premios de la rifa, que se sorteará este sábado a las 11 horas por la Lotería Nacional, serán:



1º Premio: una manta de asado, 3 kg de chorizos, 3 pollos, 1 pack de vino y 1 pack de gaseosas.

2º Premio: 5 kg de asado, 3 kg de chorizo, 1 pollo, 1 vino y 1 gaseosa.

3º Premio: Una torta de 5 kilos.



Además de los sorteos dentro del festival que incluirán "secadores de pelo, planchitas para el pelo, cubiertos e insumos para la cocina, entre otros."



Aquellas personas interesadas en adquirir los números, "se pueden comunicar con nosotros por la red social Facebook "Agrupación La 28" o acercándose a 2 de Abril 2091. Ojalá se de el buen clima porque la verdad que nunca se vio una torta tan grande en la ciudad y mucho menos en la provincia", remarcó Penoni.



Desde la agrupación se remarcó que "no somos de ningún partido político, así que si la gente quiere colaborar con la construcción de la torta, o queriendo participar de los shows del festival de forma gratuita también lo puede hacer", reafirmó.



Finalmente, invitó a toda la comunidad concordiense a participar de un festival cargado de festejos, sorteos y buenas intenciones "para celebrar el día de la madre", culminó Darío Penoni. (Diario Río Uruguay)