Comité Binacional del Río Uruguay pide que se haga el dragado del Río Uruguay

Con el acompañamiento del ministro de Producción, Carlos Schepens, autoridades del Comité Hidrovía del Río Uruguay (CHRU), se reunieron con integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a fin de interiorizarse sobre los motivos de la demora de la concreción del dragado del río.



Por el Comité Hidrovía estuvieron presentes los intendentes uruguayos de Paysandú y Río Negro, Guillermo Caraballo y Oscar Terzaghi, presidente y vice de esta entidad; además de Schepens y el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Leonardo Cabrera. Mientras que por la CARU lo hicieron sus presidentes Mauro Vazón y Gastón Silbermann.



El encuentro tuvo lugar este martes en la sede de la CARU en Paysandú, Uruguay, luego de la apertura de ofertas del Segundo llamado a Concurso de Precios para la Contratación de trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el río Uruguay entre el km 0 y el km 206,8, incluido el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay.



En tal sentido, los miembros del Comité Hidrovía manifestaron su preocupación por la dilatación de los procesos administrativos que extiende los plazos para ver concretada la obra de vital importancia. Ante esto, los funcionarios de la CARU explicaron que en el llamado anterior no se aprobaron las ofertas técnicas por lo que para el segundo llamado se modificaron los requerimientos contemplados en los pliegos para permitir mayor flexibilidad de las propuestas. Informando además que luego de la apertura de las ofertas técnicas realizada en tal ocasión, le sigue la evaluación de esta etapa que estaría culminada en alrededor de un mes para luego analizar las propuestas económicas.



Tras la reunión, Schepens, como representante del Gobierno Provincial en el Comité, expresó que "es una historia muy larga. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo el dragado a 25 pies y observamos que estamos muy lejos de todo eso. Nos llama la atención la forma en que se han estirado los plazos. Ahora hubo un nuevo llamado a que recién podría estar definido en un mes para determinar cuál sería la empresa encargada de realizar la obra"



"Entiendo que hay y tiempos administrativos que cumplimentar -explicó- pero paralelamente las autoridades admitieron que las mismas empresas reclamaron que estaban mal los pliegos. Esperemos que ahora no aparezca otro error de este tipo porque, en definitiva, se perjudica el operario o el obrero del puerto y los productores que pierden oportunidades de negocios con el mundo".



"Creo que tenemos alguna autoridad para hablar porque hace muchos años que estamos en el tema y porque siempre hemos tenido el mismo discurso. Cuando tuvimos que criticar a algún funcionario lo criticamos; cuando tuvimos que aportar, aportamos. Y en este sentido, hemos propuesto desde el Comité de Hidrovía, y está en marcha para los municipios ribereños más importantes, las obras para el tratamiento de los efluentes cloacales; se está avanzando en trabajar en conjunto un manual de buenas prácticas agrícolas para que el uso de agroquímicos no afecte al río; se realizan actividades para la reivindicación histórica de los próceres de la región. Lo que no podemos avanzar es en concretar el dragado del río".



Por último, el titular de la cartera productiva hizo hincapié que "en estas acciones se materializa la integración. Si nosotros en pleno siglo XXI no sabemos que tenemos que integrarnos para desarrollarnos, si ignoramos que el 30 por ciento de la matrícula universitaria de una margen del río está constituida por jóvenes de la otra margen, si desconocemos el intercambio cultural e histórico que se realiza entre las localidades y entidades de ambas márgenes, en algo estamos fallando. Probablemente la integración va más rápido que la burocracia, pero se debe entender que el trabajo genuino, el desarrollo de nuestras economías regionales y el progreso de nuestros pueblos, están por delante de cualquier otro interés menor".





Concurso de Precios



La obra, cuyo diseño y posterior ejecución ha sido encomendado por los gobiernos nacionales de ambos países a la CARU, en la gestión anterior, consiste en trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el río Uruguay entre el km 0 y el km 206,8, incluido el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay.



La apertura del primer llamado fue el 31 de marzo de 2017. Posteriormente, se realizó un segundo llamado estableciéndose que el 22 de agosto se iban a conocer las ofertas, pero la CARU concedió una prorroga al plazo estipulado, definiendo como nueva fecha para la presentación de ofertas y apertura de las mismas, el 6 de septiembre de 2017.



Luego se volvió a postergar el acto de apertura para el 10 de octubre. (APF)