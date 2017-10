Concordia: Con festival solidario, juntaron dinero para centros de desnutrición

Miles de personas concurrieron, este domingo, al Club Hípico Concordia para participar de la kermesse solidaria, organizada por la Fundación Maximiliano Kolbe, para solventar la obra de los centros Conconin integrantes de la Red Conin que trabajan para prevenir y combatir la desnutrición infantil en Concordia. La jornada se cerró con un deslumbrante show de Coti, que finalizó después de que la lluvia comenzó a caer.



Desde el mediodía, cientos de familias concordienses se fueron acercando al Club Hípico, que cedió una parte de sus instalaciones para acoger a una novedosa modalidad solidaria que integró a toda la familia en actividades lúdicas recreativas a la vieja usanza.



Juegos de puntería, de ensarte, de memoria, de pesca, se ofrecían en una carpa gigante atendidos por cientos de voluntarios, mientras en la pista de saltos se disputaban partidos de fútbol, carreras de embolsados o juegos inflables, entre otras actividades, y un mago mostraba su show en otra carpa. El Payaso Finito hizo reír a grandes y chicos y los estudiantes de Artes Visuales colaboraron en el maquillaje artístico de todos los niños que lo quisieran. El cielo estuvo nublado toda la tarde para que el sol no castigue a los concurrentes y la lluvia esperó casi hasta las siete: hasta el clima colaboró.



La actividad fue organizada por la subcomisión de eventos de la Fundación Maximiliano Kolbe, con el apoyo de muchas empresas de la ciudad, y la adhesión de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Municipalidad de Concordia. El intendente Enrique Cresto, junto a su esposa Letizia Ponzinibbio, estuvo presente en la kermesse.



El cielo nublado y por momentos amenazante no menguó la participación de la gente, que de manera incesante adquirió los bonos para participar de las diferentes actividades.



En el escenario montado en el predio, dijeron presente de manera solidaria artistas locales como el Gringo Azcué y los Borbotones.



Coti Sorokin, concordiense por adopción, fue el broche de oro de la tarde y ofreció un espectáculo deslumbrante que empezó como un diálogo íntimo entre el público y el artista y cerró con la impronta de cualquiera de los grandes recitales que el artista da alrededor del mundo.



"Vamos a esperar la lluvia cantando" dijo Coti después de que había respondido al segundo "otra" y se quedó cantando varias canciones más hasta que empezó de llover decididamente sobre el Club Hípico, apenas a minutos de las siete de la tarde, hora prevista para la finalización de la kermesse. Parte del público ya había abierto sus paraguas y los responsables del sonido empezaban a juntar los cables y Coti había logrado tal conexión con su público que seguía cantando.



Centros Conconin



Forman parte de la Red Conin, fundada por el médico pediatra Abel Albino, que con centro en Mendoza trabaja en todo el país para prevenir y combatir la desnutrición, bajo el axioma de que la nutrición en los primeros años de vida define la capacidad cerebral del ser humano para su vida adulta. La Fundación Maximiliano Kolbe es la ONG responsable en Concordia de solventar el funcionamiento de los centros Conconin y lo hace a través de la recolección solidaria de fondos provenientes de aportes mensuales de entes y de particulares o de eventos como la kermesse que tuvo lugar ayer.



En Concordia, conin desarrolla su actividad de manera fija en los centros San Andrés en el barrio Ex Aeroclub, y Concordia 1 en Villa Adela. También de manera itinerante a través de un convenio con la Municipalidad de Concordia en los Centros de Integración Comunitaria (CIC) "Néstor Kirchner", en el barrio Sarmiento, y en el del barrio Los Pájaros. (Redes de Noticias)