Villa Elisa quiere tener su propia bandera y realiza un concurso

El objetivo es seleccionar entre distintas propuestas una Bandera de la ciudad "que nos identifique a los elisenses con el pasado, las actividades del presente y las proyecciones hacia el futuro, que se convierta en un Emblema de identidad, arraigo y pertenencia a nuestro suelo, surgiendo de la participación, la pluralidad y el consenso de todos los sectores", mencionaron.



Del concurso participarán jóvenes desde los 15 años de los establecimientos educativos públicos y privados del Nivel Secundario, distintos Institutos de Educación Superior e Instituciones Intermedias, Organismos no Gubernamentales, Colegio de Profesionales, población en general. Participaran personas nativas o que acredite residencia de cinco (5) años en la ciudad de Villa Elisa. Los trabajos podrán ser de creación grupal o individual, pudiendo contar con el asesoramiento de docentes, periodistas, artistas plásticos, diseñadores gráficos, miembros de entidades intermedias, familiares y amigos.



Consignas básicas



La Bandera tendrá un tamaño de 1.40 metros de largo por 0.90 de ancho.



Diferenciación con la Bandera Nacional y Provincial.



Síntesis formal de trazos, imágenes y colores.



Se pueden señalar una gama de colores sobre la base de la raigambre histórica de la ciudad.



Se pueden sugerir trazos y figuras (franjas verticales, horizontales, cruzadas, figuras geométricas) como modelos o combinar al momento de elaborar el nuevo símbolo.



Simpleza, tener en cuenta que la bandera se mueve. La Bandera está destinada a una identificación rápida, ya sea; por color o por un diseño de identificación simple. La Bandera no debe tener más de tres colores y dejar espacios libres.



No deberá insertarse ningún emblema, leyenda y/o escudo.



El diseño se presentará en hoja tamaño A4 firmado con un Seudónimo. Acompañando el mismo la fundamentación del diseño de la Bandera, el mismo firmado con el Seudónimo. Debe contener el significado de la forma y qué representa cada color de la Bandera.



En un sobre cerrado que contenga: en el exterior el Seudónimo. En su interior los datos personales del participante: seudónimo, nombre y apellido completo, dirección real, número de teléfono y correo electrónico. Este sobre debe estar cerrado y será abierto en caso de resultar ganador. Si el participante revela sus datos personales en el exterior del sobre, será descalificado/a.



Los participantes deberán presentar sus propuestas en la Dirección Municipal de Cultura, de lunes a viernes de 7.00 a 13 y 30 horas, los mismos se recibirán hasta el jueves 12 de octubre inclusive.



El jurado calificador tendrá un veredicto inapelable y estará conformado por: el Presidente del Ejecutivo Municipal; un representante del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Elisa; un Profesor de Historia; un Diseñador Gráfico y un Artista Plástico.



De los premios



La Municipalidad de Villa Elisa otorgará al trabajo seleccionado, Diploma, Plaqueta y una Bandera con el diseño ganador. En reconocimiento al resto de los participantes se les entregará Certificados. Las Bases se pueden retirar en la Dirección Municipal de Cultura de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 horas.