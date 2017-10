Pueblo Belgrano registra casas particulares que se ofrecerán a turistas

La Dirección de Turismo de Pueblo General Belgrano abrió en septiembre un Registro de Casas de Alquiler Turístico con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la Ordenanza N° 043/2012 que regula la prestación del servicio de alojamiento, y propender a un mayor ordenamiento del destino.



"Aquellos titulares de inmuebles que pretenden destinarlos al alquiler temporario, deben cumplir con determinadas condiciones para ofrecerlos al turista: instalaciones adecuadas, matafuegos, seguro", precisaron desde la dependencia municipal y ahondaron: "No se trata de una medida recaudatoria. El propósito es cuidar la imagen del destino y asegurar una estadía confortable al visitante que elija nuestro pueblo".



Pueblo Belgrano cuenta actualmente con 88 alojamientos habilitados a nivel municipal, lo que hace un total de 1795 plazas. 55 de esos establecimientos han sido categorizados y homologados por el Ministerio de Turismo de Entre Ríos y otros tienen iniciado el trámite ante el área de Calidad y Fiscalización. No obstante, en temporada, suele surgir la iniciativa de particulares de poner sus casas al servicio de los turistas.

Para evitar la competencia desleal y respaldar a los prestadores del servicio de alojamiento turístico que cumplen con la normativa vigente, el Municipio intensificará el control de la oferta.



El primer paso será el registro de aquellos que manifiesten intenciones de alquilar sus viviendas a turistas y que deberán hacerlo a través de inmobiliarias matriculadas, además de pasar por una inspección de Seguridad e Higiene. El plazo de inscripción se extenderá hasta el 30 de noviembre y habilitará a los inscriptos a trabajar durante la temporada de verano 2017/2018. Cumplido el plazo, la Dirección de Control Urbano iniciará operativos de constatación destinados a desactivar la oferta de alojamientos no registrados. Las infracciones serán sancionadas con multa y clausura.



Plazos

Inscripción: hasta el jueves 30 de noviembre de 2017

Vigencia: Temporada Diciembre 2017 ? Marzo 2018

Documentación solicitada

-DNI del titular

-Certificación de Matafuego

-Seguro de Responsabilidad Civil

-Constancia de Administración o Contrato con Inmobiliaria

-Declaración Jurada completa y sellada

Muestrario de Información Turística

-Fotografías representativas del lugar

-Detalle descriptivo de mobiliario y servicios