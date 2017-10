El viernes habrá una jornada sobre tiempo libre, educación física y autismo

Es organizada por el Grupo "Hablamos de Autismo" y está destinada a docentes, referentes de clubes, acompañantes terapéuticos, familiares, etc.La actividad estará destinada, de 9 a 13, a profesores de Educación Física que se desempeñen en el ámbito escolar en todos los niveles (Inicial, primaria, secundaria, escuelas especiales, CEF); profesores y referentes de clubes y escuelas deportivas.La segunda parte del día -de 14 a 18- estará dirigida a recreólogos, psicomotricistas, acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud, familiares de personas con algún desafío del espectro autista, estudiantes y docentes de todas las carreras, cuidadores y público interesado en la temática."Esta jornada se enmarca en el convencimiento de que la formación de personas que puedan intervenir en el tiempo libre de niños y adolescentes con autismo es fundamental para mejorar su calidad de vida al mismo tiempo que construir una sociedad cada vez más inclusiva. Investigaciones han demostrado que la participación de las personas con algún desafío en su desarrollo en actividades de recreación y tiempo libre favorece su inclusión en la sociedad y la adquisición de habilidades adaptativas", afirmaron los organizadores."Ese es, en definitiva, uno de nuestros objetivos desde el Grupo 'Hablamos de Autismo': promover espacios de formación para que cada día sean más las personas que puedan acceder a diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales, que favorezcan su desarrollo personal, la relación con otras personas y la participación plena en la vida de su comunidad", señalaron luego.La disertación estará a cargo del reconocido especialista Profesor de Educación Física Eduardo Sotelo, quien desde hace más de 10 años trabaja en esta temática; es docente de la carrera de posgrado Diplomatura en TEA (Trastornos del Espectro Autista) en la Universidad Favaloro; creador, además, de "Aprendiendo a Jugar", espacio construido por profesores de Educación Física capacitados en el trabajo de chicos con Trastorno del Espectro Autista con la idea de proporcionar nuevas oportunidades a personas con esta problemática a través de: actividades al aire libre; desarrollo de habilidades acuáticas; actividades de sociabilización, juegos y talleres grupales.Consultado al respecto de esta jornada, el Prof. Sotelo expresó: "Los beneficios del juego lúdico-recreativo no sólo están en lo físico, orgánico, reduciendo el nivel de estrés y mejorando el estado físico, sino que además, cuando estos chicos con desafíos en su desarrollo comienzan a apropiarse de algunas herramientas y entienden de qué se trata el juego, comienzan a adquirir algunas habilidades y los espacios sociales se abren. Esta jornada es abierta para todo público, porque entre todos tenemos que generar espacios más accesibles, más lúdicos, menos competitivos, donde no sólo puedan estar quienes más condiciones tengan, sino todos".InscripcionesHasta el momento se llevan registradas 250 inscripciones. Quienes aún no se hayan inscripto, pueden hacerlo este miércoles 4 de octubre en Congreso de Tucumán 134 (Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad), de 17:30 a 19 horas.Quienes quieran participar, pero quieren participar de la jornada, pueden inscribirse a través de este mail: teaconcepcion@gmail.com La jornada tiene un costo de 100 pesos para estudiantes de todas las carreras, y de 150 pesos para docentes y demás profesionales. En tanto, la actividad gratuita para familiares de personas con alguna condición del espectro autista.(Fuente: APF)