Entre Ríos presentó 500 proyectos tecnológicos para diversos sectores

Oportunidad, incentivo y continuidad

La convocatoria

Contacto

Con la presentación de 91 iniciativas, Entre Ríos lleva presentado 486 proyectos tecnológicos que proponen soluciones y servicios para sectores vinculados a la salud, comunicación, producción, farmacéutica, industrial y agropecuario, entre otros. De esta manera, además, cerca de un centenar de estudiantes universitarios buscan concluir su carrera y acceder a una beca. De aprobarse todos los proyectos, se inyectarán más de 14 millones de pesos.El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, tracciona sistemáticamente por medio de gestiones, visitas y asesoramiento en las distintas facultades de las tres universidades públicas que hay en Entre Ríos para dar la oportunidad a todos los estudiantes no solo de concluir sus carreras de grado, sino que también de definir el primer paso de lo que puede ser un emprendimiento, una pyme o una empresa tecnológica en sectores estratégicos para la provincia.En este sentido, cabe destacar que el 90 por ciento de las presentaciones que hace Entre Ríos desde 2012 son aprobadas, con lo cual las chances que cada iniciativa se concrete son certeras. A esto se suma, que el 72 por ciento de los estudiantes que se presentaron a esta convocatoria, hoy ya son profesionales y que más de 33 millones de pesos han ingresado a la provincia en concepto de becas.La particularidad de esta nueva edición, es la inédita incidencia que se logró en la Universidad Tecnológica Nacional con 46 proyectos, seguidos por 32 de la Universidad Nacional de Entre Ríos y 12 de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.Fue a mediados de septiembre el cierre de la última convocatoria Becas TICs que el Estado hace en el marco del Programa para promover la innovación productiva a través del fortalecimiento y consolidación de capital humano aplicado a la industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), y con la cual Entre Ríos inició en 2012 un proceso que la ubica en el tope del ranking de presentaciones y aprobaciones de todas las provincias del país.Entre las 91 ideas proyectos presentados en la última edición de esta convocatoria, jóvenes entrerrianos de diversas localidades presentaron propuestas que van desde una balanza hogareña para personas con discapacidad visual; un sistema unificado de gestión y publicidad de redes sociales; una aplicación para la gestión de pymes de bajo costo; un sistema de automatización de playa de estacionamiento; programa que predice y asigna niveles de riesgo en pacientes internados; un monitor y control por corte de seguridad de recursos energéticos del hogar; generadores de energía para máquinas de gimnasios; hasta un sistema de aviso para personas con discapacidad auditiva y un sistema de control automático en máquina pulverizadora fitosanitaria.También hubo iniciativas relacionadas al monitoreo de vida útil para partes críticas de máquinas industriales; el control inteligente para alumbrado de espacios públicos; un detector de gases inteligente; una mochila antirrobos; un analizador de hidratación de piel para soporte en medicina estética y deporte; sistema a lazo cerrado para estimulación cerebral profunda en paciente con parkinson; un sistema de detección temprana de parkinson; un sistema de publicación y un sistema de gestión de reclamos, entro varias ideas proyectos más.Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación este tipo de convocatorias son prioritarias y forma parte de un engranaje mucho más amplio e integral de la política pública que lleva adelante el gobierno provincial en materia de ciencia y tecnología en general, y formación de recursos humanos y generación de emprendimientos en particular. Razón de esto es el registro de estudiantes de toda la provincia en condiciones de presentarse a la convocatoria, la visita a cada una de las facultades, la captación de posibles postulantes, y el seguimiento, monitoreo y asesoramiento técnico, personal y virtual que lleva adelante esta dependencia a cargo de Luisina Pocay.De esta manera, se busca cerrar el círculo que empieza con la formación de recurso humano altamente calificado, la tracción de proyectos a emprendimientos, y la expansión de éstos a pymes y empresas que respondan al perfil industrial y productivo de Entre Ríos en clave científica y tecnológica.El estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y oriundo de Tabossi, Baltazar Villanueva, sostuvo que "la convocatoria es una oportunidad increíbles porque te incentiva a recibirte, te permite desarrollar una idea, llevarla adelante y trabajar por tu cuenta", acotó quien oportunamente participó de la Gira TICs llevada adelante por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. "Estuve muy acompañado por la Secretaría para que vaya encaminado en el desarrollo", sintetizó.En tanto, el estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Marino Ludi, dijo que "sin dudas es un incentivo muy importante porque la mayoría de nosotros ya estamos trabajando y ya no estamos tan en contacto con la facultad. Se nos hace cada vez más largo y no nos terminamos recibiendo. Esto es un incentivo interesante para terminar de una vez por todas con los estudios", insistió.En cuanto a la idea proyecto presentada, explicó que "es un proyecto final y la idea es capitalizarlo como para concretarlo". Adelantó que su proyecto propone avanzar en lo que es un repuesto de los tv led. "Es una herramienta de trabajo que cualquier técnico o personal especializado lo puedo usar y resolver varios problemas en este tipo de televisores", señaló."Todos los años la Secretaría hace una charla previa al cierre de la convocatoria", y comentó que oportunamente se acercó a la sede de la Secretaría para asesorarse en algunas cuestiones. "Vine y me pudieron resolver mis dudas y guiarme", concluyó.Carlos Sosa, estudiante de la carrera de Bioingeniería, definió como "muy buena" la convocatoria. "La idea es continuar el proceso iniciado con esta idea proyecto que surgió en el marco de algunas materias de la facultad", sostuvo tras comentar que para la elaboración de la propuesto se asesoró a través de diversas vía, entre ellas, la que ofrece la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.Por otro lado, el estudiante de Bioingeniería, Gabriel Ramírez, sostuvo que "la iniciativa es genial porque nosotros como estudiantes tenemos proyectos y esto nos permite tener capital como para llevarlo a cabo". En este caso, explicó que el proyecto es una idea que trabajamos, pero no es parte de lo requerido en la carrera. "Es un censor que detecta la humedad de la piel y brinda datos biométricos a un software que puede usar un médico esteticista o dermatólogo. De esta manera, podrá saber qué tipo de patología o diagnóstico o análisis tiene que hacer el paciente", precisó.En relación a cómo se enteró de la convocatoria, dijo que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación difunde mucho las actividades a través de conferencias y difusión. Destacó luego "el asesoramiento brindando por parte del equipo. El soporte nunca faltó", remarcó.La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft), en el marco del Programa para promover la innovación productiva a través del fortalecimiento y consolidación de Capital Humano aplicado a la industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), Préstamo BIRF 7559/AR, convocó a los estudiantes de grado de universidades públicas, de carreras relacionadas con el sector TICs, que hayan aprobado al menos el 80 por ciento de la carrera, a la presentación de ideas proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos, Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la Información, para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los estudios de grado, según el encuadramiento sobre industria del software establecidas por la ley 25.922 y su decreto reglamentario.El objetivo de esta convocatoria es fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción estudiantil en las últimas fases de la formación académica, brindándoles la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el plano académico sobre el ámbito práctico y concreto, creando experiencia en los desafíos inherentes a la formulación de una idea proyecto para la generación de un producto, sistema, servicio o solución de tecnología de la información.Los interesados en obtener mayor información o participar de las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en la provincia pueden seguir a la Secretaría de CTI en Twitter (@SecreCTI) y Facebook (SecreCTI) o contactarse vía mail a cienciaytecnologiaer@gmail.com