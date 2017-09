Nueva edición del Mercado en tu barrio en Plaza Mujeres Entrerrianas

El programa El Mercado en tu Barrio cambia su cronograma. Este sábado 30 de septiembre de 8.30 a 14 horas, volverá a Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo).



Habrá una variada oferta de emprendedores locales, quienes llegaron con frutas, verduras, panificación, lácteos, pastas frescas, productos libres de gluten y regionales como miel, salames, quesos, dulces y conservas, a muy bajo precio.



El programa es impulsado por el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Producción de la Nación y llegó a la ciudad a través de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de beneficiar a los productores a sortear las dificultades en cuanto a la inserción en las cadenas tradicionales de comercialización y a los consumidores a tener la posibilidad de conocer las marcas locales, cuidando de esta manera la economía regional, y fortaleciendo a las pequeñas empresas.



Se invita a los vecinos que ya participaron del programa a acercarse con la bolsa de tela que se le entregó anteriormente para aportar al cuidado del medio ambiente.



Todos los miércoles continúa en Peatonal San Martín (entre Colón y La Paz) y este sábado 30 de octubre volverá a Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo). La popular feria, que ofrece productos locales a precios accesibles, ofrece una variada gama de productos y combos. Se abre de 8.30 a 14 horas y productores locales y de la región ofrecen frutas y verduras, pastas frescas, panificados, lácteos, carnes, pescados de mar y de río, dulces y conservas, productos libres de gluten, nuez pecan y miel, entre otros. Nuevos productos y combos

* Cerveza Artesanal Lester Rubia o Negra de 355cc.: $ 45

* Combo four pack 2 Cervezas Rubias y 2 Cervezas Negras: $ 150

* Vaso x 500 cc. de chopp: $ 50

* Empanadas la docena: $ 120

* Empanadas 2 docenas (4 variedades): $ 200. Los combos ya tradicionales Panificación:

* 2 paquetes de pan de miga + 2 pre-pizza + 12 pizzetas + 12 fugazzetas: $ 100

* 2 bandejas de galletitas secas dulces de ½ kg c/u: $ 60



Pastas:

* 1 caja de ravioles + 1 paquete de tallarines + 1 tapa de tarta + 1 tapa de empanadas: $ 80

* 4 cajas de ravioles: $ 80

* 4 paquetes de tallarines: $ 60



Lácteos:

* 1 kg de queso cremoso KB por horma: $ 80

* 2 sachets de leche: $ 35



Pescados de mar:

* 1 kg de merluza s/espinas + 10 medallones de merluza: $ 130



Carne de pollo:

* 2 kg de pata muslo + 1 kg de milanesa: $ 165

* 1 kg milanesa de muslo + 1 kg milanesa de pechuga + 1 kg milanesa rellena: $ 255

* 2 kg de pata muslo + 1 kg de milanesas: $ 175



Mermeladas:

* 3 mermeladas artesanales de 450gr: $ 120



Productos libres de gluten:

* 1 pizza lista + 1 fugazza rellena o dos pizzas + dos panes de hamburguesas: $ 200