Por primera vez, Gualeguaychú será sede del Congreso Provincial de Emergencias

Perseverar y crecer

Temáticas del Congreso

Programa completo

Este sábado 23 entre las 8 y 18.30, el Hospital Centenario de Gualeguaychú organiza el Tercer Congreso Provincial de Emergencias que, por vez primera, será en esa ciudad.Con cerca de 300 profesionales inscriptos de toda la provincia, se constituye en uno de los foros de salud más importantes a concretarse este año en Entre Ríos y significa un "reconocimiento a toda la labor que se ha realizado desde los años 1990 a esta parte en el Hospital Centenario", recalcó su Director Dr. Hugo Gorla."Este Congreso recae en Gualeguaychú porque desarrollamos un sistema de atención Prehospitalaria y es un mérito a casi 30 años de trabajo constante de este hospital", agregó.Desde aquella época se considera que la organización es pionera en la conformación de un grupo de profesionales en emergentología con su apropiada formación. "A partir de allí, no sólo se creó la mística sino también la necesidad de tener la capacidad de responder a las emergencias: tengamos en cuenta que, en aquel momento, se denominaba a la ruta 14 como el corredor de la muerte y se planteaba a Gualeguaychú como el centro de los accidentes viales del país", rememoró Gorla.Entonces, el Hospital Centenario montó un servicio único en la provincia "con cada uno de las especialidades. Fue evolucionando y dando lugar a servicios complementarios ya que se empezaron a crear shock room o salas de trauma hasta contar con el propio sistema de emergencia Prehospitalaria 107", enumeró el Director.Sin embargo, a pesar del empeño por cuidar la salud de la población, el sistema de emergencias fue interrumpido, durante el gobierno de la Alianza, en Entre Ríos. "Desde 1999 a 2003, hubo un intervalo donde se desactivó prácticamente este servicio. Después de 2003, comenzamos de cero. Retomamos lo que se había hecho y tratamos de darle más importancia a lo prehospitalario", precisó Hugo Gorla.Justamente, en 2015 el Centenario se transformó en el único nosocomio entrerriano que cuenta con el Servicio 107 de atención Prehospitalaria con sus Radiooperadores; las ambulancias de primera y segunda salida; Médicos y Paramédicos capacitados para responder a las complejas situaciones diarias."Gran parte de las emergencias pasan por el Hospital público, bajo el paraguas de colaboración del Ministerio de Salud", definió Gorla.A lo largo de 10 horas, el Tercer Congreso Provincial de Emergencias será el ámbito para abordar -entre los más de 250 inscriptos- varias cuestiones desde diferentes planos. "Desde la visión del Radiooperador; al manejo inicial del traumatizado y su planteo psicológico; aspectos legales sobre la necesidad de disponer de una Ley de Paramédicos para que se profesionalice la labor y que plantee el trabajo en equipo como una estructura monolítica", explica el Director Hugo Gorla.Por su parte, el Jefe de Enfermería, Lic. Sergio Sack puntualizó que en esa jornada se practicará "un simulacro de la caída de una avioneta sobre un vehículo en tránsito. Habrá un número de víctimas y deberemos interactuar las fuerzas de sanidad, seguridad y Bomberos trabajando mancomunadamente con todos los principios de un caso real".Se tratará de un evento similar al de 2016, con el agregado que "los Bomberos deben sofocar fuego, los médicos rescatar e inmovilizar pacientes previo al traslado y se definirá un perímetro práctico de seguridad", detalló Sack.Asimismo, "invitamos a la población a participar para conocer cómo actuamos. Será muy real, con sirenas, actores que simulan ser víctimas lesionadas, coordinación de tiempos de arribo de los móviles y con la adrenalina de un caso verdadero", ejemplificó el Coordinador del simulacro.-Esta capacitación será en el Aeroclub Gualeguaychú, en Urquiza al Oeste y ruta nacional 14, este sábado 23 a las 17 puntual, con acceso gratuito.8.30 AM - Palabras de bienvenida a cargo del Director Dr. Hugo Gorla y Lic. Sergio Sack, Jefe de Enfermería del Hospital Centenario9 AM - Charla sobre Radiooperadores por la Paramédica Carla Rojas9.45 AM - Charla sobre coordinación de Móviles para traslados por la Enfermera Alicia Marotene11.15 AM - Disertación sobre la Ley de Paramédicos y TEM por el Dr. Oscar Saporito12 AM - Disertación sobre Aspectos Legales de las Emergencias por el Abogado especialista en derecho hospitalario Lucas OrlandoALMUERZO13.30 PM Capacitación en RCP y DEA por el Dr. Germán Beltrame, Médico especialista en emergencias y el Enfermero e Instructor Marcelo Filiberti14.15 PM Charla por Manejo inicial de Trauma por el Enfermero-Bombero e Instructor Daniel Zuber junta al Dr. Germán Beltrame, Médico especialista en emergencias y el Enfermero e Instructor Marcelo Filiberti15 PM Charla sobre Manejo de Tóxicos y materiales peligrosos por el Oficial Principal de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú Nicolás Bozzani15.45 PM Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos para Traumatizados por el Lic. Ezequiel Ortíz17 PM Simulacro en emergencia de aviación civil coordinado por Franco Alegre, Jefe de área de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Concordia.