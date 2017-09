Festejan el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera en escuela de Paraná

Las comunidades del Centro de Día "Virgen de la Esperanza" y de la Escuela Privada de Recuperación e Integración Nº 207 "Juana Teresa Crombeen" festejaron este martes, la llegada de la Primavera, junto a los niños, niñas y adolescentes en contexto de vulnerabilidad, que asisten a sus diferentes talleres.Según registró, hubo actividades deportivas, talleres de baile y peluquería. En tanto, por la tarde, está previsto el comienzo de una serie de juegos integradores, y a las 16 se representará el videoclip "Clanes para la hermandad".En la oportunidad, Alejandra Gauna, directora de la Escuela "Juana Teresa Crombeen", anteexplicó en qué se basa el trabajo que realizan en la institución: "No solo el aula es una experiencia de educación; creemos en la educación integral de niños y adolescentes en los espacios en los que ellos puedan desarrollar su personalidad y sus capacidades, pero desde la educación no formal"."Se trata de acompañar los procesos de los chicos, tanto de aprendizaje como de desarrollo del proyecto de vida que ellos tienen", remarcó, al tiempo que argumentó que "el espacio no formal otorga cierta flexibilidad para que puedan crecer y desarrollarse libremente".Respecto del videoclip "Clanes para la hermandad" que presentarán, la directiva comentó que los chicos fueron capacitados para realizar tal actividad, pero previamente, por iniciativa propia ya habían comenzado con el taller de rap."El rap, por sus orígenes es una manifestación de denuncia, pero también, la construcción de un mensaje positivo, por lo que ellos mismos dicen, que se puede salir de cualquier situación porque la vida es muy linda si uno la mira con otros ojos", señaló Gauna.