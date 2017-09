Cientos de personas participaron de la primera "Caminatón Accesible"

Un evento que reunió objetivos solidarios, inclusivos y una promoción turística, tuvieron lugar este domingo de pleno sol en la Isla del Puerto, de La Histórica.



Se trató de la primera Caminatón Accesible, que desde las 14 convocó a numerosas personas que se acercaron con una remera blanca, que era la consigna para participar de la actividad, y un alimento no perecedero a modo de inscripción, para luego realizar la caminata junto a las organizadoras, y sumarse a la clase demostrativa de zumba, y finalizar con un encuentro con Payamédicos de nuestra ciudad.



Pensada por un grupo de jóvenes estudiantes del tercer año de la carrera de Turismo en la Facultad de Gestión de Uader, y acompañadas por el municipio y otras instituciones, se logró el objetivo de poder generar una actividad al aire libre que relacione los espacios turísticos con la vida saludable y la participación de toda la sociedad, accesibilizándola en todo sentido.



Superó las expectativas

Una vez finalizado todo, una de las organizadoras, Ariana Ardaiz indicó que "la realidad es que superó nuestras expectativas en cuanto a la convocatoria y las ganas de todos los participantes". "Desde el comienzo hasta el final todas las personas que asistieron participaron activamente de las actividades", detalló.



Sobre la alta participación, destacó que: " estimativamente, porque aún no hicimos un recuento final de los inscriptos, tenemos un número de 200 personas que se han anotado en la Isla del Puerto para sumarse a la caminata".



Finalmente, sobre la experiencia comentó que: "fue una experiencia para pensarla ya a futuro también. Fue una linda idea que sirve para compartir con todos los sectores. Y no sólo participaron personas de Concepción del Uruguay, sino de otros lugares. También turistas se sorprendieron con la actividad y se sumaron".



"Fue re grata la experiencia. Uno cuando pasa en estas cosas uno siente que vale la pena el esfuerzo", concluyó.



Un fin solidario

A modo de inscripción, si bien era gratuita, se pidió a cada participante la colaboración con un alimento no perecedero. Según comentaron las organizadoras, "lo recolectado será donado a dos instituciones que son de los barrios Los Cachetudos y barrio La Higuera". (La Calle)