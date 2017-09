El Ensamble de Arpas de UADER se presentará en Paraná

La presentación es parte del ciclo «Artistas por la escuela 2017 en la Carminio», que inició el pasado sábado 26 de agosto con la presentación de Eduardo Isaac y Patricia Villanova. Esta vez será el turno de Marcela Méndez y el ensamble de Arpas, quienes a partir de las 20:30 horas ocuparán el escenario del auditorio para brindar todo su talento al público. Las presentaciones del ciclo se realizan de modo completamente solidario y todo lo recaudado durante la noche será destinado al equipamiento del auditorio.



La entrada no tendrá costo fijo pero se solicitará al público que se acerque una colaboración voluntaria, a sabiendas de que lo recaudado contribuye a promover un espacio para el arte y la cultura en la ciudad y la provincia.



El concierto de Arpas



El concierto estará dividido en dos partes, durante la primera tocarán «Aria y Rondó» de Charles N. Bochsa, «Moscada del libro Especias» de Bernard Andrés, «La Calesita para dos arpa» de Celia Torrá, «Alborada» y «Esperándote» de Ernesto Méndez, «Triste N° 1 «Jujuy» de Julián Aguirre, «Sarabanda y Tocatta» de Nino Rota, «La ragazza para dos arpas» de Bernard Andrés.



Para la segunda parte el repertorio será «All in a Garden Green» de John Playford con arreglo de Alyssa Reit, «Milonga» de Luis Sanmartino con arreglo de A. Sebastiani, «Les pins» de Charlannes Henriette Renié, «Tierra mestiza» de Gerardo Támez.



Durante el concierto se contará con la participación de los estudiantes de la casa María Alejandra Borré quien se encuentra cursando 3er año de la Tecnicatura en Instrumento, Valentina Reyna de 2° año de la Tecnicatura en Instrumento, Celina Federik 1er año de la Tecnicatura en Instrumento, Gianna Duran 1er año de la Tecnicatura en Instrumento, Linnèa Mahnke quien es estudiante de nacionalidad Alemana y en la actualidad se encuentra haciendo una residencia en Paraná



Sobre Marcela Méndez



Inició sus estudios en la Escuela de Música «Celia Torrá» de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), institución de la que egresó en 1994 obteniendo el título de Profesora Superior de Arpa. Continuó su perfeccionamiento con Oscar Rodríguez Do Campo, en Buenos Aires. Entre 1998-1999, residió en París, con una beca del Servicio Cultural de la embajada de Francia, para realizar estudios superiores con Marielle Nordmann. En 2003, profundizó sus estudios en Italia, con la destacada arpista e investigadora Mirella Vita.



Galardonada con premios nacionales e internacionales ha ofrecido recitales, conciertos, masterclasses, conferencias y cursos en congresos, festivales y ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.



Ha publicado una «Historia del arpa en Argentina (2004)»; «Celia Torrá ensayo sobre su vida y su obra en su tiempo» (1ª ed. 2001; 2ª ed. 2010); y Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Crónica Histórica (2013).



En la actualidad se desempeña como solista de arpa de las Orquestas Sinfónicas de Entre Ríos y de Santa Fe y es profesora ordinaria en las cátedras de «Arpa» y «Repertorio de Arpa» en la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.