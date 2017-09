Federación será sede de la Final Provincial de los Juegos Evita de fútbol

Foto: Ilustrativa

Desde este miércoles, la ciudad de Federación será sede de la Final Provincial de los Juegos Evita en la disciplina fútbol, que se desarrollará en las categorías Sub 14 y Sub 16 en las ramas femenina y masculina. Participarán de la competencia más de 1.200 jóvenes de todo Entre Ríos.



Han ido avanzando las instancias Departamentales de los Juegos Evita en todo el territorio provincial y al igual que sucedió durante las semanas anteriores en otras disciplinas, va llegando el momento de comenzar a definir los equipos de fútbol que integrarán la delegación de Entre Ríos para la Fase Nacional que se desarrollará en Mar del Plata el próximo mes.



Con la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, encabezada por el secretario de Deportes, José Gómez, y la Dirección de Deportes de Federación, más de 1.200 chicos y chicas de las categorías Sub 14 y Sub 16, de los 18 departamentos de la provincia vibrarán al ritmo del deporte y el compañerismo en la quinta etapa provincial de los Juegos Evita.



Los escenarios de juegos serán el Club Social y Deportivo América, el Club Almirante Brown, el Club Deportivo Cosmos, el Club Atlético Estudiantes y el Club Social y Deportivo Federación.



La acreditación se realizará el miércoles de 9 a 11 hs en las instalaciones de la Dirección de Deportes (Jazmines 58).- (Prensa Secretaría de Deportes)